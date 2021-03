شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف.. ماذا أطلقت ناسا على موقع هبوط مركبتها على المريخ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت ناسا تسمية لموقع الهبوط على سطح المريخ الخاص بمركبة المثابرة Perseverance باسم أوكيفيا بتلر، وهى مؤلفة الخيال العلمي الأمريكية الشهيرة، حيث أعلنت وكالة ناسا أنها ستعيد تصميم موقع هبوط مسبار المريخ داخل Jezero Crater، وكانت بتلر أول امرأة أمريكية من أصل أفريقي تفوز بجائزتي Hugo و Nebula اللتين تكرمان الخيال العلمي.

ووفقا لما ذكره موقع "space " الأمريكي، تشمل أعمالها البارزة قصص "Kindred" و"Bloodchild" و"Speech Sounds" و"Parable of the Sower" و"Parable of the Talents" و"Patternist"، وتوفيت عام 2006.

قالت كاتي ستاك مورجان، عالمة تابعة لمركبة المثابرة في مشروع مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في باسادينا كاليفورنيا، "يستكشف عمل بتلر الرائد مواضيع العرق والمساواة بين الجنسين في الإنسانية، مع التركيز على تجارب النساء ذوى البشرة الداكنة في وقت كانت فيه هذه الأصوات غائبة إلى حد كبير عن الخيال العلمي"

وتابعت ستاك مورجان: "جسّد أبطال بتلر التصميم والإبداع، مما جعلها مناسبة تمامًا لمهمة المركبة الجوالة المثابرة، وموضوعها المتمثل في التغلب على التحديات".

وأكدت مورجان، "ألهمت بتلر وأثرت في مجتمع علوم الكواكب والعديد من الآخرين، بما في ذلك أولئك الذين تم تمثيلهم بشكل ناقص في مجالات STEM [العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات]".

كما أن ناسا لديها ممارسة قديمة لتسمية المعالم بشكل غير رسمي على المريخ وعوالم أخرى، وقالت ناسا في بيان إن هذه الأسماء لم يتم التعرف عليها من جانب الاتحاد الفلكي الدولي الذي يحدد مواقع النظام الشمسي رسميًا، لكن الأسماء تظهر في الأوراق العلمية.

جدير بالذكر أن بعثات المريخ السابقة تضمنت أيضًا تحية لأعضاء بارزين في المجتمع العلمي أو متصلين بالعلوم، يعود تاريخهم إلى السبعينيات.