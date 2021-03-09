شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين كابل إيثرنت وشبكة واى فاى وأيهما يوفر إنترنت أسرع؟ والان مع تفاصيل الخبر
كابل إيثرنت أسرع من شبكة واى فاى
وفقا لما ذكره موقع "business insider"، إذا كنت تريد اتصالاً سريعًا، فيجب أن تفكر في توصيل أكبر عدد ممكن من أجهزتك بشبكة Ethernet، هذا لأن Ethernet دائمًا أسرع من اتصال واى فاى من نفس جهاز التوجيه.
وعلى الرغم من أن موجات الراديو سريعة بشكل لا يصدق، لكن كابل إيثرنت يتيح لأجهزتك إرسال واستقبال البيانات على الفور تقريبًا، وذلك إذا كان لديك اتصال الألياف البصرية.
هذا يعني أيضًا أنه لا يهم مدى قربك أو بعدك من جهاز التوجيه الخاص بك، طالما كابل Ethernet متصل، فلن ترى أي خسارة في السرعة.
كابل إيثرنت أكثر استقرارًا من إشارة واى فاى
يعد كابل إيثرنت Ethernet بالنسبة لشبكة Wi-Fi، هو ما يعنيه الخط الأرضي للهاتف الخلوي، بدلاً من إرسال الإشارة لاسلكيًا، ينقل كابل Ethernet بياناتك عبر كابل إلكترونيًا.
هذا يعني أنه لن تضيع البيانات أو تتحلل على طول الطريق، ولا داعي للقلق أيضًا بشأن حجب الإشارة أو إبطائها بسبب الإلكترونيات أو الحواجز القريبة.
كما أنه ما لم ينكسر كابل Ethernet فعليًا، فليس هناك الكثير مما يمكن أن يعطله، باستثناء انقطاع التيار الكهربائي.
يمكن اختراق أي كلمة مرور لشبكة واى فاى بجهد كافٍ، وبما أن إشارات واى فاى تمر عبر الهواء الطلق، فيمكن اعتراضها، ولكن للوصول إلى اتصال Ethernet، يجب أن يكون لديك الكابل وجهاز التوجيه، ولا توجد طريقة لاختراق شبكة إيثرنت بدون اتصال فعلي.