شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين كابل إيثرنت وشبكة واى فاى وأيهما يوفر إنترنت أسرع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح شبكة واى فاى وصولاً أسهل للإنترنت في المناطق التي يصعب الوصول إليها، كما قللت من كمية الكابلات، ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن أسرع اتصال ممكن وأكثره اتساقًا، فلا يزال يتعين عليك الالتزام بكابل إيثرنت Ethernet، وهنا نوضح لك الفروق الواضحة بين الطريقتين لتوصيل الانترنت.





كابل إيثرنت أسرع من شبكة واى فاى

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، إذا كنت تريد اتصالاً سريعًا، فيجب أن تفكر في توصيل أكبر عدد ممكن من أجهزتك بشبكة Ethernet، هذا لأن Ethernet دائمًا أسرع من اتصال واى فاى من نفس جهاز التوجيه.

وعلى الرغم من أن موجات الراديو سريعة بشكل لا يصدق، لكن كابل إيثرنت يتيح لأجهزتك إرسال واستقبال البيانات على الفور تقريبًا، وذلك إذا كان لديك اتصال الألياف البصرية.

هذا يعني أيضًا أنه لا يهم مدى قربك أو بعدك من جهاز التوجيه الخاص بك، طالما كابل Ethernet متصل، فلن ترى أي خسارة في السرعة.

يمكنك مقارنة سرعات Wi-Fi وEthernet من خلال إجراء اختبار سرعة باستخدام كلا الطريقتان، وستجد اتصال Ethernet أسرع، وفى بعض الأحيان يظهر ضعف سرعة التحميل.





كابل إيثرنت أكثر استقرارًا من إشارة واى فاى

يعد كابل إيثرنت Ethernet بالنسبة لشبكة Wi-Fi، هو ما يعنيه الخط الأرضي للهاتف الخلوي، بدلاً من إرسال الإشارة لاسلكيًا، ينقل كابل Ethernet بياناتك عبر كابل إلكترونيًا.

هذا يعني أنه لن تضيع البيانات أو تتحلل على طول الطريق، ولا داعي للقلق أيضًا بشأن حجب الإشارة أو إبطائها بسبب الإلكترونيات أو الحواجز القريبة.

كما أنه ما لم ينكسر كابل Ethernet فعليًا، فليس هناك الكثير مما يمكن أن يعطله، باستثناء انقطاع التيار الكهربائي.

يمكن اختراق أي كلمة مرور لشبكة واى فاى بجهد كافٍ، وبما أن إشارات واى فاى تمر عبر الهواء الطلق، فيمكن اعتراضها، ولكن للوصول إلى اتصال Ethernet، يجب أن يكون لديك الكابل وجهاز التوجيه، ولا توجد طريقة لاختراق شبكة إيثرنت بدون اتصال فعلي.