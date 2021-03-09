متاحة بـ 4 أماكن بشكل تجريبي.. خطوات استخراج مستندات إثبات الشخصية خلال دقائق

الشارقة - اميمة ياسر - يتعرض العديد من المواطنين لمواقف مختلفة تجعلهم يرغبون في استخراج شهادة الرقم القومي أو البطاقة الشخصية خلال 24 ساعة فقط وفي ساعات محدودة، ما يجعلهم يلجأون إلى استخراج شهادة الميلاد من السجل المدني الذكي خلال دقائق، واستخراج البطاقة الشخصية بشراء استمارة مميزة بسعر 170 جنيها.

واستعرض موقع «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، خطوات استخراج شهادة الميلاد من السجل المدني الذكي والبطاقة الشخصية بالاستمارة المميزة خلال 24 ساعة فقط، كالتالي:



أماكن السجل المدني الذكي

- هذه الخدمة متاحة في 4 أماكن بشكل تجريبي، وهي قطاع الأحوال المدنية بالعباسية، وداخل مطارات شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر.

- تعمل الماكينات طوال 24 ساعة من خلال الاتصال بالإنترنت وقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية.

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة عبر السجل المدني الذكي

- عند الوصول إلى ماكينة السجل المدني الذكي، يختار المواطن شهادة ميلاد مميكنة.

- يطلب منه إدخال الرقم القومي كاملا كما هو مذكور بالبطاقة، إضافة إلى رقم المصنع الموجود أسفل يسار الصورة.

- سيطلب منك إدخال اسم الأم ثلاثي، كما هو في شهادة الميلاد الأصلية.

- تقوم بعدها الماكينة بفحص البيانات للتأكد من صحتها.

- بعد التأكد من صحة البيانات، سيطلب منك إدخال قيمة الرسوم المطلوبة، ويمكن تسديدها باستخدام بطاقة «الفيزا كارد».

- بعدها يتم طباعة الشهادة وإخراجها للطالب خلال دقائق معدودة.

المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة

- استمارة بطاقة الرقم القومي، يتم شراؤها من السجل المدني.

- المستندات الدالة على إثبات الشخصية ومحل الإقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية، وبحضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة باعتباره ضامن.

شروط استخراج البطاقة الشخصية

- أن يكون المواطن مصري الجنسية.

- ألا يقل عمر مستخرج البطاقة عن 16 عاما.

- أن يكون مسجلا وله بيان ميلاد على الحاسب.

إجراءات استخراج البطاقة الشخصية

- يتم شراء استمارة الرقم القومي من السجل المدني.

- ملء بيانات الاستمارة واعتمادها من الجهة التابع لها المواطن.

- تقديم الطلب والمستندات المطلوبة للموظف المختص في السجل المدني.

- استلام البطاقة بعد المدة المحددة وفق إجراءات استخراجها.

تكلفة استخراج البطاقة الشخصية

- في حالة الرغبة في استلامها بعد 15 يوما، يتم شراء استمارة بيانات عادية بسعر 45 جنيها.

- في حالة الرغبة في استلامها بعد 3 أيام، يتم شراء استمارة عاجلة بسعر 120 جنيها.

- في حالة الرغبة في استلامها خلال 24 ساعة، يتم شراء استمارة مميزة بسعر 170 جنيها.