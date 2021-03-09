شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف عمل Dropbox على تحسين إجراءات الأمان وخطوات الاستفادة منها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Dropbox أحد أشهر حلول التخزين السحابي في العالم، ولكن يتضمن ماضي Dropbox الاختراقات أيضا، حيث تضمنت الحادثة الأكثر شهرة سرقة أكثر من 68 مليون من بيانات اعتماد الحساب في عام 2012، كما حاول المتسللون بيع هذه البيانات في عام 2016، وأدى الاختراق إلى قيام الشركة بإعادة تعيين كلمات المرور لملايين الحسابات، ولكن كيف عمل Dropbox على زيادة مستوى الأمان لديه مؤخرا حيث يمكنك الاستفادة منه؟

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، عزز Dropbox أمانه بشكل كبير، حيث أصبح تشفير AES 256 بت للخدمة ودعم أدوات الأمان الإضافية مثل المصادقة الثنائية لديه أمرًا تنافسيًا.

وتصادق الخدمة جميع اتصالات المستخدم بالخادم، سواء كان ذلك عبر مستعرض ويب أو تطبيق هاتف، ويستخدم Dropbox طبقة مآخذ التوصيل الآمنة (SSL) / أمان طبقة النقل (TLS) لحماية البيانات أثناء انتقالها بين مستخدمي Dropbox والخوادم.

كما يختبر Dropbox بشكل روتيني أجهزته وبرامجه وعملياته بحثًا عن نقاط الضعف الأمنية، ويتأكد من تنبيه المستخدمين إذا اكتشف Dropbox محاولة تسجيل دخول من جهاز أو موقع جديد.



كيف تحمي نفسك كمستخدم Dropbox كيف تحمي نفسك كمستخدم Dropbox هذا يعني أن مخاطر خرق البيانات باستخدام Dropbox منخفضة، ولكنها ليست صفرًا، وهناك خطوات يمكنك اتخاذها لضمان أمنك.

وأوصى كريس هوك، المدافع عن خصوصية المستهلك لدى Pixel Privacy، بتمكين المصادقة الثنائية لـ Dropbox، قائلا "هذا يضمن أنه إذا حاول طرف ثالث تسجيل الدخول إلى حساب Dropbox الخاص بك، فسيتم إخطارك عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية."

ويمكنك تمكين التحقق الثنائي في حساب Dropbox عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك من خلال صفحة أمان حسابك، وتحريك المفتاح لتمكين الميزة، وتخصيص طرق التحقق المفضلة لديك.

ويعد الخطأ البشري البسيط أيضًا خطرًا، حيث يتيح Dropbox للمستخدمين تخزين الملفات في مجلدات عامة يسهل كشفها، على سبيل المثال، لذلك من المهم توخي الحذر بشأن مكان وضع الملفات.

كما أنه للحصول على أقصى درجات الأمان، سواء من عمليات الكشف غير المقصودة عن المجلد العام أو الاختراقات، يقترح خبراء الأمن مثل رئيس تحرير Security.org Gabe Turner استخدام التشفير على مستوى الملفات في الملفات المهمة المخزنة على Dropbox.

ويمكنك تشفير المستندات التي تم إنشاؤها في Microsoft Office، على سبيل المثال، أو باستخدام تطبيق جهة خارجية وحمايتها بكلمة مرور، فيؤدي ذلك إلى التخلص من خطر وصول Dropbox نفسه إلى ملفاتك باستخدام مفتاح التشفير الخاص.