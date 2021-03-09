تكنولوجيا: أفضل تطبيقات إدارة كلمات المرور المجانية في 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم تطبيقات password manager المستخدمين في حماية وإدارة كلمات المرور على شبكة الإنترنت، كما تدعم المستخدمين في إنشاء كلمات مرور قوية وغير تقليدية، ومن ثم حفظ كلمات المرور للتسجيل بها لاحقاً عند الحاجة على أجهزة الحاسب، أو الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وفي السطور القادمة نستعرض أفضل تطبيقات إدارة كلمات المرور المجانية في 2021.

تطبيق BITWARDEN

هو التطبيق المفضل للكثير من المستخدمين، حيث يضم تطبيق Bitwarden العديد من المميزات المفضلة للمستخدمين في تطبيقات إدارة كلمات المرور، كما يتوفر على منصتي الأندوريد وiOS، ويتوفر أيضاً في إصدارات مخصصة لأجهزة ويندوز وأجهزة macOS، وأيضاً Linux.

أيضاً يتكامل التطبيق مع متصفح Chrome، وSafari و Firefox و Edge، كما يعمل تطبيق Bitwarden على دعم معايير الحماية للمستخدمين بكفاءة، ويرتكز التطبيق على مزامنة كلمات المرور سحابياً بين الأجهزة على أن يتم تخزين كلمات المرور بتشفير لا يمكن إختراقه.

كما سيتاح للمستخدمين حماية الحساب الخاص بهم في التطبيق عن طريق اثنان من خطوات التحقق والآمان، كما يدعم التوثيق البيومتري على منصتي iOS و Android، ويتوفر مستوى أعلى مدفوع من تطبيق Bitwarden بمميزات أكثر للمستخدمين.

تطبيق ZOHO VAULT

قد لا يأتي تطبيق Zoho Vault بواجهة مميزة على غرار Bitwarden، إلا أنه من بين تطبيقات إدارة كلمات المرور المرشحة للمستخدمين في 2021، والذي يتوفر أيضاً بشكل مجاني للمستخدمين، كما يتوفر التطبيق على منصتي الأندوريد وiOS، إلا أن الإضافات المخصصة للتطبيق عل المتصفح ضعيفة إلى حد ما.

تطبيقات مجانية أخرى لإدارة كلمات المرور

تتوفر بعض التطبيقات المجانية الأخرى لدعم المستخدم في إدارة كلمات المرور على غرار تطبيقات Bitwarden و Zoho Vault، ومن بين هذه التطبيقات ” Norton Password Manager ” الذي يعود لشركة Norton الأمنية، إلا أن هذا التطبيق يتميز بإعدادات مبسطة، أيضاً لا تقدم صفحات الدعم في تطبيق Norton الآداء الأفضل في دعم المستخدمين بالتفاصيل اللازمة حول التطبيق.

أيضاً يأتي تطبيق LogMeOnce كأحد التطبيقات المتوفرة لإدارة كلمات المرور إلا أنه يحتوي على الكثير من الإعلانات في تطبيق الهاتف، كما يتطلب تثبيت التطبيق الموافقة على الكثير من تصريحات الوصول لتمكين ميزة Mugshot التي تعمل على تنبيه المستخدم لمحاولات إدخال كلمات المرور الخاطئة.

المصدر

اعلان





