شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل ستطرح نظارة واقع "معزز - افتراضي" بحلول 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المحلل الشهير لشركة أبل" مينج شى كو"، أنه يتوقع أن تطلق شركة أبل نظارة واقع معزز وافتراضى AR / VR جديدة من نوع الخوذة فى عام 2025، كما ستطلق الشركة نظارات AR الخاصة بها فى نفس العام، على الرغم من أن سماعة الرأس ستكون الأولى التى يتم كشف النقاب عنها، كما يدعى المحلل.

وبحسب موقع TOI الهندى، فستتميز سماعة الرأس AR- VR بشاشات Sony micro- OLED وستأتى أيضًا مع "قوة حوسبة مستقلة وتخزين"، ووفقًا للمحلل، تزن النماذج الأولية الحالية لسماعة الرأس ما بين 200 جرام و 300 جرام، ويقول، "إذا تمكنت أبل من حل المشكلات الفنية المهمة بنجاح، فسيتم تخفيض وزن المنتج النهائى إلى 100- 200 جرام"، ويتوقع أن يبلغ سعر السماعة حوالى 1000 دولار.

وبالنسبة لنظارات AR، لم تصل النماذج الأولية بعد وفقًا لـ Kuo، وقد تأتى النظارات مزودة بقدرة حوسبة مستقلة وتخزين، مثل سماعة الرأس، وقد يتم تحريرها فى نفس الوقت الذى تمت فيه جدولة سماعة الرأس أو بعد ذلك، وبصرف النظر عن سماعات الرأس AR- VR ونظارات AR، فإن العدسات اللاصقة AR التى تتميز بـ "الحوسبة غير المرئية" هى أيضًا فى طور الإعداد ويمكن طرحها بين عامى 2030 و 2040، وفقًا لـ "كو".

وفى أخبار أخرى، قد تقوم أبل بترقية طرازات أبل iPad القادمة مقاس 10.9 بوصة مع شاشات OLED، وفقًا لتقرير صادر عن DigiTimes، ويحمل أحدث إصدار من iPad Air (2020) نفس حجم الشاشة البالغ 10.9 بوصة مما قد يعنى أيضًا أن iPad Air القادم قد يكون إطلاقًا جديدًا مع شاشات OLED.

كما يدعى التقرير أيضًا أن شركة آبل ستوفر طرازات iPad Pro مقاس 12.9 بوصة ونماذج MacBook Pro القادمة بشاشات OLED، ومن المتوقع أن يدخل جهاز iPad مقاس 10.9 بوصة حيز الإنتاج فى الربع الأخير من عام 2021 ويصدر فى العام المقبل، من المتوقع إطلاق طرازى iPad Pro و MacBook Pro هذا العام.