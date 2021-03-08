شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يوافق على شراء مايكروسوفت "بيثيسدا" بقيمة 7.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت المفوضية الأوروبية على صفقة مايكروسوفت البالغة 7.5 مليار دولار للاستحواذ على ZeniMax Media، الشركة الأم لاستوديو Doom and Fallout Bethesda Softworks. وتمت الموافقة على صفقة مايكروسوفت من قبل الاتحاد الأوروبي دون شروط، لأنها "لا تثير شكوكًا جدية بشأن توافقها مع السوق المشتركة" وفقا لما نقله موقع the Verege.

وتطلب الاستحواذ موافقة الاتحاد الأوروبي قبل أن تتمكن Microsoft من إنهاء صفقة Bethesda وإحضار الألعاب المستقبلية إلى اشتراك Xbox Game Pass الخاص بها.

وبمجرد إتمام الصفقة، ستنتقل قائمة مايكروسوفت لاستوديوهات الطرف الأول إلى 23 ، بعد إضافة استوديوهات "بيثيسدا" الفرعية.

ويبدو أن مايكروسوفت تخطط للإبقاء على "بيثيسدا" تعمل بشكل منفصل، بقيادتها الحالية، لاسيما أن هذا النهج قد نجح مع Mojang و LinkedIn و GitHub والتي استمرت جميعها في العمل بشكل منفصل بعد أن استحوذت عليها Microsoft.

كانت مايكروسوفت قد أعلنت في الأصل عن خططها للاستحواذ على Bethesda في سبتمبر الماضي، ووعدت باحترام التزامات PS5 الحصرية لـ Deathloop و GhostWire: Tokyo ألعاب مثل The Elder Scrolls: Online ستستمر أيضًا في الحصول على الدعم كما كانت تمامًا.

كيف تتعامل مايكروسوفت مع عناوين "بيثيسدا" المستقبلية ستنخفض إلى أساس "كل حالة على حدة" ، وفقًا لتعليقات رئيس الألعاب مايكروسوفت فيل سبنسر في سبتمبر. لكن لا يزال من غير الواضح كيف تخطط مايكروسوفت للتعامل مع ملحمة الفضاء القادمة Starfield.

قد لا تضطر مايكروسوفت حتى إلى إطلاق ألعاب Bethesda المستقبلية حصريًا على Xbox. مجرد وجودهم في اليوم الأول على Xbox Game Pass قد يكون بمثابة سحب كبير في حد ذاته للاعبين للاشتراك.

كما شكك رئيس ألعاب Xbox فيل سبنسر، في جدوى الصفقات الحصرية للألعاب مؤخرًا، وتركزت خطط مايكروسوفت الخاصة بأكس بوكس إلى حد كبير على Xbox Game Pass وxCloud لتصل إلى ملايين الأشخاص الآخرين.

وذكر التقرير أن مايكروسوفت تخطط لوضع الخطوط العريضة لخططها لأجهزة Xbox في وقت لاحق من هذا الشهر. كما يُشاع أن حدث "مستقبل الألعاب" سيعقد في 23 مارس وقد يكون فرصة مثالية لمايكروسوفت لمناقشة مستقبل Bethesda و xCloud على iOS وخططها لـ Xbox Game Pass.