تكنولوجيا: مقاطع فيديو تستعرض تفاصيل مستشعر IMX789 في هاتف OnePlus 9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت شركة سوني مستشعر IMX789 لدعم هواتف وان بلس القادمة OnePlus 9، واليوم تستعرض بعض من مقاطع الفيديو تفاصيل المستشعر وكاميرات Hasselblad في هواتف OnePlus 9.

يتميز مستشعر سوني IMX789 بمستشعر ISO مزدوج، مع ميزة التركيز التلقائي متعدد الإتجاهات للبيكسل بشكل كامل، كما يدعم المستشعر تسجيل فيديو بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية، أيضاً يدعم المستشعر معالجة للفيديو بتقنية HDR في الوقت الفعلي.

كما يأتي المستشعر بتقنية سوني DOL-HDR التي تختلف عن تقنية HDR التقليدية في دعم إلتقاط أكثر من تعرض في نفس الوقت، مما يتيح إزالة الظلال الناتجة عن حركة الأجسام في الفيديو.

ويستعرض مقطع الفيديو الأول العدسات المميزة بزوايا فائقة الإتساع في كاميرة OnePlus 9، والتي تأتي بإنحراف أقل بنسبة 1% مقارنة للعدسات التقليدية التي تأتي بنسبة من 10-20%.

وتتميز هذه الإعدادات بتصميم فريد، حيث تتضمن اثنان من الكاميرات المثبتة بشكل رأسي، مع منشور مزدوج يدعم إعادة توجيه الإضاءة بزاوية 90 درجة، كما يعمل نظام الكاميرة على تجميع إطارات الصورة في الوقت الفعلي لإنشاء صورة بانورامية واحدة مميزة بمجل رؤية 140 درجة.

أيضاً يدعم مستشعر سوني IMX789 أبعاد 16:11، لذا سيدعم إلتقاط صور بأبعاد 4: 3 وتسجيل فيديو بأبعاد 16:9 بأعلى كفاءة، كما يدعم المستشعر تنسيق 12-بت RAW في التصوير، كما تعمل Hasselblad على ضبط دقة الألوان.

يذكر أن شركة وان بلس تقدم ترقية وبعض التحسينات في الكاميرة الأمامية في هواتف OnePlus 9 أيضاً، حيث يأتي نظام التركيز التلقائي بآداء أسرع من 5-10 مرات خلال 1 مللي ثانية، كما عملت وان بلس على تقليص الحد الأدني للتركيز البؤري إلى 15 سم.

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