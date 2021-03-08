شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب سيتوقف عن العمل عن آلاف من أجهزة أيفون قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن تطبيق المراسلة الفورية واتس آب قد يسقط دعمه لعدد من أجهزة أبل أيفون التى تعمل على iOS 9، حيث جاء فى تغريدة لموقع WABetaInfo الذى يتتبع التغييرات القادمة وميزات الخدمة :"WhatsApp Messenger beta 2.21.50 يسقط دعم iOS 9"، وهو ما يعني أنه قد يتوقف عن العمل على الآلاف من أجهزة أيفون التى لازالت تعمل بهذا النظام.

ويدعى WABeta أن الإصدار التجريبى من التطبيق iOS 2.21.50.11 لم يعد يدعم أجهزة أيفون التى تعمل بنظام iOS 9، وهذا يعنى أن واتس آب سيعمل على أجهزة أيفون التى تعمل بنظام iOS 10 والإصدارات الأحدث، وهذا يعنى أن مالكى iPhone a 4 و iPhone 4s لن يكونوا قادرين على استخدام واتس آب.

ويرجى ملاحظة أن واتس آب لم يقم حتى الآن بتحديث صفحة الأسئلة الشائعة التى تعرض قائمة أنظمة التشغيل المدعومة، يقول تقرير WABeta أيضًا أن الصفحة لا تزال قيد التحديث.

ميزة أخرى للإصدار القادم من واتس آب هى أن التطبيق يعمل على واجهة مستخدم جديدة لخلية الدردشات المؤرشفة، حيث ستظهر هذه الواجهة الجديدة فقط إذا كان لدى المستخدم أى محادثات فى قسم الأرشيف الخاص به، ويضيف التقرير: "إذا كانت لديك دردشة فى الأرشيف، فسيتم تثبيت الخلية دائمًا فى الأعلى".

إذا كان لدى المستخدم أى رسالة جديدة من محادثته المؤرشفة، فسوف يرى عدادًا فى الخلية، تمامًا كما يرون عندما يتم ذكرهم فى مجموعة، ومن المرجح أن يتم طرح هذين التغييرين المذكورين أعلاه قريبًا.