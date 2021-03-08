شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Evolv تعلن اندماجها في صفقة SPAC بقيمة 1.7 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Evolv Technology الأمريكية للسلامة الجماعية، إنها تندمج مع شركة NewHold Investment Corp ذات الشيكات على بياض في صفقة من شأنها أن تقدر قيمتها بنحو 1.7 مليار دولار، وتحظى Evolv بدعم مستثمرين بما في ذلك المؤسس المشارك لمايكروسوفت بيل جيتس وشركة رأس المال الاستثماري جنرال كاتاليست وفقا لرويترز.

ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة في الربع الثاني، وتتوقع الشركة التداول في بورصة ناسداك تحت رمز "EVLV"، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، التي نشرت الخبر لأول مرة.

وشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أو SPACs، هي شركات وهمية تقوم بجمع الأموال للحصول على شركة خاصة بغرض طرحها للجمهور، مما يسمح لمثل هذه الأهداف بتجنب الاكتتاب العام الأولي التقليدي لدخول الأسواق العامة.

ويتم دمج عدد متزايد من الشركات مع SPAC، لأنها تنطوي على تدقيق تنظيمي أقل ويقين أكبر بشأن تقييم السوق والأموال المجمعة.

وتستخدم Evolv تقنية الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار لفحص الأشخاص في الأماكن العامة مثل الملاعب والمستشفيات والمدارس وأماكن الترفيه وغيرها، مما يزيل الثغرات التي توفرها أجهزة الكشف عن المعادن وفقًا لموقعها على الإنترنت.