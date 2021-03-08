تكنولوجيا: Oppo تعلن رسمياً عن هاتفي F19 Pro وF19 Pro Plus وسوارة Band Style الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo اليوم عن هاتفي F19 Pro وOppo F19 Pro Plus 5G، حيث ينطلق الهاتفين بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، أيضاً أطلقت الشركة سوارة Band Style للأسواق العالمية.

يأتي هاتفي F19 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما يدعم الهاتفين معدل تحديث 60Hz، مع ثقب في الشاشة يضم مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية، كما يدعم الشاشة في الهاتفين طبقة حماية من Gorilla Glass 5، أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة.

وفي الجهة الخلفية لهاتفي F19 Pro وOppo F19 Pro Plus 5G تأتي إعدادات الكاميرة الرباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير ودعم تصوير macro.

كما تقدم Oppo مجموعة من المميزات والتحسينات في إعدادات الكاميرة الخلفية والتي تتضمن ترقية جديدة في تقنية الذكاء الإصطناعي في تسجيل فيديو Portrait، مع نمط ليلي لتسجيل الفيديو Ultra Night، كما يدعم الهاتفين نمط تسجيل فيديو Dual View الذي يتيح تسجيل لقطات بالكاميرة الأمامية والخلفية في نفس الوقت.

ويدعم هاتف Oppo F19 Pro Plus 5G رقاقة معالج Dimensity 800U وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يضم هاتف F19 Pro رقاقة معالج Helio P95، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 256 جيجا بايت.

أيضاً يدعم الهاتفين بطارية بقدرة 4310 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 50W في هاتف Oppo F19 Pro Plus 5G، وتقنية الشحن بقدرة 30W في هاتف F19 Pro، كما تقدم Oppo الهاتفين بواجهة ColorOS 11.1، مع نظام تشغيل Android 11.

سوارة Oppo Band Style الذكية

كانت شركة Oppo قد قدمت سوارة Band Style الذكية خلال الفترة الماضية في السوق الصيني، حيث تميزت بشاشة AMOLED بحجم 1.1 إنش، كما تتميز بعدد 40 وجه من أوجه الساعة الذكية، كما يحيط بالسوارة الذكية حلقة أو إطار معدني، كما ترفق الشركة مع السوارة الذكية سوارة معصم TPU رياضية.

ويمكن للسوارة الذكية أن تتبع نشاط المستخدم في عدد 12 نمط رياضي، أيضاً تدعم مقاومة الماء حتى عمق 50 متر، كما تعمل السوارة الذكية على رصد معدل ضربات القلب وقياس نسبة الأكسجين في الدم خلال ثانية واحدة.

كما تقدم سوارة Band Style تنبيه للإشعارات، ومعلومات عن الطقس على الشاشة، أيضاً يمكن للسوارة الذكية أن تدعم المستخدم في التحكم في تشغيل الموسيقى، إلا أن الإصدار الخاص بالأسواق العالمية لا يدعم تقنية NFC.

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