تيسلا توسع الإصدار التجريبي لبرنامج FSD

دبي - يزن راشد - Due to high levels of demand for FSD Beta, adding “Download Beta” button to Service section of car display in ~10 days https://t.co/D6M3ZiMarG — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2021 الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا، (إيلون ماسك) Elon Musk: إن تيسلا توسع نطاق الإصدار التجريبي لبرنامج القيادة الذاتية الكاملة FSD، حيث ضاعفت حجمه مع تحديث 8.2 الجديد.

ومن المتوقع أن تجلب الخطوة التالية، تحديث 8.3، زيادة أخرى من حيث الحجم، الذي قد يزيد عدد المشاركين عشرة أضعاف.

وكتب ماسك Due to high levels of demand for FSD Beta, adding “Download Beta” button to Service section of car display in ~10 days https://t.co/D6M3ZiMarG — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2021 عبر حسابه الرسمي ضمن منصة تويتر تقول: تيسلا تضيف زر تنزيل الإصدار التجريبي لبرنامج القيادة الذاتية الكاملة FSD إلى شاشات السيارات في الأيام المقبلة بسبب ارتفاع مستويات الطلب.

وقال ماسك: كن حذرًا في استخدام FSD لأنه ليس نظامًا للقيادة الذاتية، بل مجرد إصدار تجريبي، ويتطلب اهتمامًا بنسبة 100 في المئة، لكن النظام يكبر، وينبغي أن ينخفض ​​عدد التدخلات البشرية المطلوبة.

وقدمت تيسلا الإصدار التجريبي الأول من لبرنامج القيادة الذاتية الكاملة FSD في 22 أكتوبر 2020 لمالكي المركبات في برنامج الوصول المبكر.

وفي ذلك الوقت، قال ماسك: إن الشركة كانت تتعامل مع تحديث البرنامج بحذر شديد، ولا يزال يُتوقع من السائقين إبقاء أيديهم على عجلة القيادة ويجب أن يكونوا مستعدين لتولي السيطرة على السيارات في أي وقت.

وتستخدم تيسلا البيانات من الإصدار التجريبي لبرنامج القيادة الذاتية الكاملة FSD لتحسين الأداء، وقال ماسك الشهر الماضي: إن هناك نحو 1000 مركبة في النسخة التجريبية، وهو رقم ضئيل مقارنةً بوجود 1.4 مليون سيارة كهربائية من تيسلا على مستوى العالم.

وأشار ماسك إلى أنه في حالة تيسلا، يتم استخدام مصطلح الإصدار التجريبي لتقليل الرضا عن الاستخدام وتحديد التوقعات بشكل مناسب، ويتم اختبار جميع البرامج أولاً بواسطة محاكاة تيسلا وفرق ضمان الجودة.

وأضاف أن توافر الإصدار التجريبي من FSD يختلف حسب المنطقة، بسبب ما أسماه تأخيرات في الموافقة التنظيمية وتطوير واختبار تيسلا الداخلي.

و Yes, excited and working hard to grow the Full Self-Driving Beta RE Elon's tweet last night. I do not directly manage the invites, please email [email protected] which we are using to coordinate the program https://t.co/vcmTXAPJvI — Andrej Karpathy (@karpathy) March 6, 2021 مدير الذكاء الاصطناعي في شركة تيسلا قائلًا: إن مالكي تيسلا المهتمين بالمشاركة في الإصدار التجريبي يجب أن يرسلوا بريدًا إلكترونيًا إلى [email protected]، الذي تستخدمه الشركة لتنسيق البرنامج.

وصرح ماسك عدة مرات خلال الأشهر القليلة الماضية أنه يشعر بالثقة من أن تيسلا قد تطلق نظامًا كاملًا من المستوى الخامس للقيادة الذاتية بحلول نهاية عام 2021.