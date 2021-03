هواتف OnePlus القادمة تصدر في 23 مارس

دبي - يزن راشد - It all begins with a simple thought. Discover the #OnePlus9Series, co-developed with @Hasselblad, on March 23. — OnePlus (@oneplus) March 8, 2021 شركة OnePlus عن موعد الإطلاق الرسمي لهواتفها التالية، حيث يتم الإعلان رسميًا عن سلسلة OnePlus 9 في 23 مارس في الساعة 7 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أنها تؤكد الشراكة مع شركة هاسيلبلاد Hasselblad السويدية لصناعة الكاميرات – البالغة من العمر 180 عامًا – لتحسين أنظمة كاميرات الأجهزة – وهو أمر تم تسريبه وتم التلميح إليه سابقًا.

وأشارت الشائعات حتى الآن إلى الإعلان عن هاتف OnePlus 9 Pro بشاشة منحنية بدقة 1440 بكسل وبمعدل تحديث 120 هرتز وشحن سريع بقدرة 45 واط وشحن لاسلكي عكسي.

ويبدو أن إشارة OnePlus إلى إطلاق منتج السلسلة تؤكد ظهور أكثر من جهاز واحد في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال (بيت لاو) Pete Lau، الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus في بيان صحفي: أنا واثق من أن سلسلة OnePlus 9 تمثل قفزة كبيرة في قدرتنا على تقديم كاميرا متميزة ورائدة مع العتاد والتصوير الحاسوبي الأفضل من OnePlus والمعرفة الجمالية الثرية من Hasselblad في التصوير الفوتوغرافي التقليدي.

وشاركت OnePlus في الآونة الأخيرة عددًا من الإعلانات التشويقية ذات الطابع الفضائي، التي تشير بشكل غير مباشر إلى الشراكة مع Hasselblad، التي زودت وكالة ناسا بكاميرات لاستخدامها في الفضاء لعقود من الزمن، بما في ذلك Hasselblad 500EL التي هبطت على سطح القمر.

واتفقت الشركتان على صفقة مدتها ثلاث سنوات من أجل المشاركة في تطوير الجيل التالي من أنظمة كاميرات الهواتف الذكية للأجهزة الرائدة في OnePlus المستقبلية.

وتستفيد أجهزة سلسلة OnePlus 9 القادمة من معايرة الألوان المتقدمة التي تم تطويرها بالاشتراك بين الشركتين، ويجب أن يتوقع المستخدمون ألوانًا أكثر دقة وطبيعية في الصور الملتقطة باستخدام OnePlus 9 Pro وما بعده.

وبالنظر إلى أن Hasselblad تتعامل بشكل حصري تقريبًا مع الكاميرات الاحترافية، فربما يكون من الطبيعي أن يتم إيلاء اهتمام خاص لوضع Hasselblad Pro.

وبالإضافة إلى الميزات النموذجية، مثل: التحكم المباشر في ISO والتركيز ووقت التعريض والمزيد، يتيح وضع Hasselblad Pro للمستخدمين أيضًا التقاط الصور كملفات RAW والعمل مع واجهة تحرير مستوحاة من تطبيق معالجة الصور Phocus الخاص بشركة Hasselblad.

وتقول ون بلس: إن الكاميرات التي تحمل علامة Hasselblad توفر تسجيل فيديو HDR محسنًا، بالإضافة إلى دعم التسجيل بدقة 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية وبدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم شحن OnePlus 9 Pro بأربع كاميرات خلفية، وقد كشفت الشركة عن بعض التفاصيل الجديدة، بحيث تستخدم العدسة الرئيسية للهاتف مستشعر سوني الجديد IMX789، كما أكدت الشركة أيضًا أن أحدث عدساتها الفائقة الاتساع تستخدم ما يسمى بعدسة Freeform.