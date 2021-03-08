شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه تلفزيون 4K وما مميزاته عن التلفزيون العادى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت مؤخرا العديد من التلفزيونات الذكية والتى يأتى من ضمنها تلفزيونات 4K، وهو الأمر الذى يطرح تساؤلات لدى الكثيرين حول هذه الأجهزة وما هو الفارق بينها وبين أجهزة Urtla HD (UHD) وغيرها، وفيما يلى نعرض كل ما تحتاج معرفته عن هذه التقنية كما يلى:

ماذا يعنى 4K؟

يشير 4K إلى عدد البكسل على شاشة التلفزيون - أو "دقة الصورة"، حيث إن البيكسلات هى نقاط اللون الصغيرة التى تشكل الصورة التى تراها على التلفزيون الخاص بك، إذ أن الصورة ذات البيكسلات هى الصورة التى تكون فيها البيكسلات واضحة حقًا، لأنه لا يوجد الكثير منها.

لكن الصور التى تحتوي على الكثير من وحدات البكسل - مثل فيلم 4K - تبدو بشكل عام أكثر وضوحًا ووضوحًا، وتعد شاشة 4K حقيقية بها 4096 × 2160 بكسل، وهذا يعنى أن هناك 3840 بكسل على شاشة التلفزيون، و 2160 بكسل رأسيًا، وهذا ما يقرب من 8.3 مليون بكسل على الشاشة إجمالاً.

وحصل 4K على اسمه لأنه يحتوى على أربعة أضعاف عدد البكسل كتلفزيون عالى الدقة قياسي، وتتميز الشاشات عالية الدقة (أو 1080 بكسل) بعرض 1920 بكسل، و 1080 بكسل للأعلى - لحوالى مليونى بكسل فى المجموع، لذا فإن دقة 4K تعنى فقط أن تلفزيونك يحتوى على عدد أكبر من وحدات البكسل على الشاشة مقارنة بشاشة Full HD أكثر شيوعًا.

هل هناك فرق بين 4K و Urtla HD؟

Urtla HD، أو UHD، هى فى الأساس نفس دقة 4K، فإذا اشتريت تلفزيون UHD من أحد المتاجر، فستتمكن من مشاهدة محتوى 4K عليه دون عناء، لكن هناك فرق بسيط، فتقريبًا كل تلفزيون تشتريه له نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16: 9، وهذا يعنى أنه لكل 16 بكسل أفقيًا، يوجد 9 عموديًا.

لكن لا تتناسب لقطات 4K الحقيقية تمامًا مع هذه النسبة، لذلك لن تجد غالبًا أجهزة تلفزيون بدقة 4096 × 2160 بكسل، وبدلاً من ذلك، لتتناسب مع نسبة 16: 9، ستحتوى معظم أجهزة تلفزيون 4K على 3840 × 2160 بكسل بدلاً من ذلك.

هل أحتاج إلى تلفزيون 4K لمشاهدة مقاطع فيديو 4K؟

إذا حاولت مشاهدة فيديو بدقة 4K على تلفزيون غير بدقة 4K، فسيستمر تشغيل الفيديو - لكنه لن يكون بجودة 4K، ولمشاهدة فيديو 4K بجودة 4K، ستحتاج إلى شراء تلفزيون 4K، وبالمثل، إذا كنت تشاهد لقطات قياسية أو عالية الدقة على تلفزيون 4K، فلن تصبح جودة 4K بطريقة سحرية.

وتعد بعض أجهزة التلفزيون بـ "ترقية 4K"، والتى تحول لقطاتك القياسية أو عالية الدقة إلى جودة تقارب 4K، ويعمل هذا عن طريق استخدام برنامج لتخمين الألوان التى تملأ وحدات البكسل الفارغة الإضافية المفقودة فى لقطات عالية الدقة، ثم تعبئتها، وهذا يخلق تأثيرًا مشابهًا لـ 4K، لكنه ليس 4K حقيقي.