شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى اليوم العالمى للمرأة.. خمس نساء يقدن الطريق فى عالم التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى يوم المرأة العالمي، ننظر إلى النساء اللواتى كسرن التقاليد، وأصبحن يقمن بقيادة الطريق فى صناعة التكنولوجيا، حيث كشف موقع gadgets الهندى عن قائمة من النساء اللاتى كان لهن بصمة كبيرة فى عالم التكنولوجيا كما يلى:

Whitney Wolfe Herd

تصدرت ويتنى وولف هيرد، سيدة الأعمال الأمريكية البالغة من العمر 31 عامًا، عناوين الصحف الشهر الماضى عندما أصبحت أصغر مليارديرة عصامية بعد الاكتتاب العام لشركة بامبل للمواعدة عبر الإنترنت، ووفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، فى حين أن النساء يشكلن حوالى نصف سكان العالم، فإن النساء العصاميات - ومعظمهن من آسيا - يمثلن أقل من 5 فى المائة من أكبر 500 ثروة فى العالم.

وهذا هو المكان الذى انضمت فيه وولف هيرد إلى النادى النادر للمليارديرات العصاميين، وقد كانت مديرة تنفيذية مبكرة فى Tinder، وتركت الشركة فى عام 2014 بعد تزايد التوترات مع المديرين التنفيذيين الآخرين فى Tinder، وفى ديسمبر من نفس العام، أسست وولف هيرد تطبيق المواعدة الذى يركز على النساء.

روشنى نادار مالهوترا

أصبحت روشنى نادار أول امرأة تقود شركة تكنولوجيا معلومات مدرجة فى الهند عندما أصبحت رئيسة HCL Technologies فى يوليو 2020، وقد وتولت Nadar إمبراطورية التكنولوجيا التى أسسها والدها Shiv Nadar، بعد تنحيه العام الماضي.

وفى عام 2020، احتلت نادار المرتبة 55 فى قائمة أقوى 100 امرأة فى العالم فوربس، حيث تخرجت فى مجال الاتصالات من جامعة نورث وسترن وحصلت أيضًا على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال من كلية كيلوج للإدارة، كما عملت Nadar مع Sky News فى الولايات المتحدة قبل أن تبدأ حياتها المهنية مع HCL Technologies كرئيسة تنفيذية ورئيسة تنفيذية.

ووفقًا لقائمة Kotak Health Hurun Leading Wealthy Women 2020، فإن Nadar هى أغنى امرأة نشيطة فى مجال الأعمال التجارية فى الهند، ولديها ثروة من Rs. 54850 كرور روبية.

كيمبرلى براينت

كيمبرلى براينت هى امرأة أمريكية من أصل أفريقى أسست Black Girls CODE فى عام 2011، حيث تعتبر Black Girls CODE هى منظمة غير ربحية تهدف إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة البرمجية للفتيات الأمريكيات من أصل أفريقى بين سن السابعة والسابعة عشرة.

ومن أجل خدمتها لزيادة الفرص للنساء فى صناعة التكنولوجيا، تم اختيار براينت من قبل Business Insider فى قائمتها لأكثر 25 أمريكيًا من أصل أفريقى تأثيرًا فى التكنولوجيا، وقد كان براينت أيضًا فى البيت الأبيض باعتبارها بطل التغيير فى العمل للمساعدة فى سد فجوة الفرص التكنولوجية للفتيات الصغيرات الملونات.

شيريل ساندبرج

المديرة التنفيذية الأمريكية للتكنولوجيا شيريل ساندبرج هى المديرة التنفيذية للعمليات بعملاق وسائل التواصل الاجتماعى فيس بوك، وبعد انضمامها إلى فيس بوك فى عام 2008، أصبحت خريجة الأعمال بجامعة هارفارد أول عضوة فى مجلس إدارة فيس بوك فى عام 2012.

وقد أسست ساندبرج، وهي ناشطة نسائية، موقع leanin.org، وهو منصة تهدف إلى دعم النساء فى تحقيق طموحاتهن من خلال التغلب على التحيز والحواجز، وقبل انضمامها إلى فيس بوك، عملت ساندربيرج مع جوجل وشارك أيضًا فى إنشاء google.org، الجناح الخيرى لشركة جوجل.

وظهرت ساندبرج فى Time 100، وهى قائمة تضم أكثر 100 شخص نفوذاً فى العالم، فى عام 2012، واعتبارًا من عام 2021، ورد أن صافى ثروتها يبلغ 1.8 مليار دولار.

دبجانى غوش

ديبجانى غوش هى رئيسة الرابطة الوطنية لشركات البرمجيات والخدمات (ناسكوم)، حيث أن ناسكوم هى جمعية تجارية غير حكومية تركز على تكنولوجيا المعلومات وصناعة تعهيد العمليات التجارية فى الهند، وتعد جوش هى أول امرأة تترأس الجمعية.

فى يناير 2018، تم تكريمها من قبل رئيس الهند خلال برنامج "السيدات الأوائل"، الذى يكرم الرائدات فى مجالات تخصصهن، وقد تم تكريم Ghosh أيضًا من قبل Vogue كقائد تقنى لعام 2020.