شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تويتر.. انستجرام يسعى لطرح ميزة تنافس Clubhouse والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما كشفت منصة انستجرام على ميزة Reels لمنافسة تيك توك، تعمل حاليا المنصة المملوكة لفيس بوك على تطوير ميزة لمنافسة Clubhouse، وهو التطبيق الذى اثار الجدل خلال الفترة الماضية، خاصة وأنه يعتمد على الدردشة الصوتية فقط، كما أنه تطبيق يعمل بنظام الدعوات فقط، أى انه لا يمكن لأى شخص الدردشة مع شخص ما دون قبول الدعوة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فكشف المطور المعروف أليساندرو بالوزي، فإن انستجرام سيقدم قريبًا القدرة على استضافة المناقشات والحوارت الصوتية على التطبيق، والتى تشبه Clubhouse، وقد شارك Paluzzi أيضًا لقطات شاشة للميزة القادمة التى تلمح إلى خيار جديد تم وضعه داخل تطبيق انستجرام، حيث سيتمكن المستخدمون من بدء المحادثات الصوتية.

ووفقًا للقطات الشاشة، سيتعين على المستخدمين النقر فوق رمز الميكروفون الموجود فى الزاوية اليمنى العليا بجوار خيار الفيديو، وفى الآونة الأخيرة، قدم موقع المدونات الصغيرة تويتر أيضًا دعمًا لغرفة الدردشة الصوتية - Spaces، ولم تشارك الشركة حتى الآن تفاصيل حول متى وكيف سيتمكن مستخدمو أندرويد من استخدام هذه الميزة، ومن المتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذا قريبًا.

ومرة أخرى فى ديسمبر 2020، طرح تويتر إصدارًا محدودًا من Spaces لمستخدمى iOS، حيث أن هذه الميزة من تويتر تنافس تطبيق Clubhouse، والذي يتوفر حاليًا لمستخدمى iOS فقط.