شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخصص منح بقيمة 25 مليون دولار لتمكين النساء والفتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Google عن مجموعة من البرامج بالإضافة إلى المنح بقيمة 25 مليون دولار، لتمويل أعمال المنظمات غير الربحية والمؤسسات الاجتماعية التي تلتزم بتمكين النساء والفتيات وفقا لموقع techCrunch.

ويهدف تحدي Impact Challenge الجديد من Google.org، والذي تم الكشف عنه في يوم المرأة على الإنترنت، إلى معالجة الحواجز النظامية وأوجه عدم المساواة حتى تتمكن النساء من الوصول إلى المساواة الاقتصادية، وفرصة بناء الاستقلال المالي ومتابعة ريادة الأعمال، وفقا للرئيس التنفيذي لشركة ساندر بيتشاي في حدث افتراضي.

وقالت جاكلين فولر رئيسة Google.org في هذا الحدث: "مهما كانت احتياجات هذه الفرق، سنكون بجانبهم ونساعدهم في تنفيذ رؤيتهم".

وقالت الشركة إنها ستقبل الطلبات من الفرق في جميع أنحاء العالم حتى 9 أبريل.

كما أعلنت فولر أن موقع Google.org سوف يستثمر مليون دولار إضافي لمساعدة النساء المحرومات في الهند، على الرغم من أن الهند هي ثاني أكبر سوق للإنترنت في العالم، فإن النساء يشكلن نسبة صغيرة من مستخدمي الإنترنت في البلاد.

قبل خمس سنوات، أطلقت Google برنامجًا يسمى Internet Saathi لتعليم النساء في المناطق الريفية من الهند محو الأمية عبر الإنترنت.

وقالت الشركة إن البرنامج، الذي تعاونت فيه مع مجموعة تاتا الهندية، ساعد بشكل كبير في تحسين مشاركة المرأة على الإنترنت الهندي.

وقالت Google إن أربعة من بين كل 10مستخدمين للإنترنت في المناطق الريفية بالهند هم الآن من النساء، ارتفاعًا من واحد من كل 10 في عام 2015.

وقالت الشركة مستشهدة بأبحاثها الخاصة، إن برنامج Internet Saathi استفاد منه أكثر من 30 مليون امرأة في الهند - وأنه الآن يختتم برنامج للتركيز على الجهود الأخرى لمواصلة هذه المهمة.

قال سانجاي جوبتا، رئيس Google India في الحدث: "أحدث هذا البرنامج تأثيرًا متتاليًا".

قال سابنا تشادا، مدير التسويق الأول لشركة Google في الهند وجنوب شرق آسيا، إن مجرد الوصول إلى الإنترنت "لا يمثل تقدمًا كافيًا"، "لقد تم تقليديا منع النساء في الهند من المشاركة الاقتصادية."

ودخلت الشركة في شراكة مع Nasscom Foundation ، الذراع الاجتماعي لمجموعة تجارية هندية ذات نفوذ، لجلب المعرفة الرقمية والمالية إلى 100000 مزارعة في الهند، وتقوم بإنشاء برنامج يسمى "Women Will" لتمكين ودعم مليون سيدة من رائدات الأعمال.

وكجزء من برنامج Women Will، كشفت تشادها عن موقع ويب للمستودع قالت إنه سيعرض دروسًا تعليمية وأفكارًا تجارية وفرصًا أخرى باللغتين الإنجليزية والهندية.

قال شادها إن Google تعمل أيضًا على طرح ميزة جديدة على تطبيق Google Pay ستسمح لأصحاب المشاريع بعرض صفحات أعمالهم داخل تطبيق المدفوعات مجانًا.

وقالت تشادها إنه يمكن لرائدات الأعمال الآن اختيار إبراز أن أعمالهن تقودها امرأة أو امرأة عبر قوائم بحث Google وخرائط Google.

قالت سمريتي إيراني، وزيرة تنمية المرأة والطفل حكومة الهند: "إنني أدعوكم للعمل معًا لبناء مستقبل يمكننا جميعًا أن نفخر به - مستقبل لا تُقيّد فيه أي ابنة لنا بأعباء جنسها.