شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك وانستجرام يطلقان ميزة الموسيقى.. وهذه خطوات الاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت اليوم رسميا خدمة الموسيقى (Music) على فيسبوك وInstagram في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك فى إطار التركيز على دمج الموسيقى والأغاني في الطرق التي يتواصل بها الأشخاص مع بعضهم ويعبّرون من خلالها عن أنفسهم.

وقالت إنستجرام إنها عملت مع المبدعين وشركاء الموسيقى والأغاني حول العالم لمساعدة الناس على التواصل ومشاركة ما يشعرون به من خلال الموسيقى والأغاني عبر مجموعة تطبيقات فيسبوك، خيص دائماً ما يلجأ المستخدمون الى فيسبوك وInstagram للاستمتاع بمشاهدة ما يقدمه الناس وللتعبير عن أنفسهم وعن آرائهم ومواهبهم.

وقالت الشركة إن الموسيقى هي جزء أساسي من مستقبل الترفيه على فيسبوك وInstagram، ويوجد الكثير من الطرق التي يمكن للمستخدمين من خلالها صناعة واكتشاف المحتوى الذي يحبونه.

الموسيقى على الاستوري في فيسبوك وInstagram

وابتداءً من اليوم، سيتمكن المستخدمون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إضافة موسيقى أو أغنية إلى صورهم وفيديوهاتهم في الاستوري الخاص بهم، باتباع هذه الخطوات السهلة:

ما عليك سوى فتح الكاميرا على تطبيق فيسبوك أو Instagram، أو تحديد صورة أو مقطع فيديو من معرض الصور الخاص بك، والضغط فوق رمز الملصق (Sticker) وإضافة ملصق الموسيقى.

بعد اختيار الأغنية، ستتمكن من تحديد الجزء الذي ترغب في تسليط الضوء عليه في الاستوري الخاص بك، وإضافة اسم الفنان وعنوان الأغنية.

إذا كانت الأغنية تتضمن كلمات متوفرة، فستظهر تلقائياً.

اضغط فوق الرموز لتغيير الرسوم المتحركة (animation) ونمط النص، وحرك كلمات الأغنية وضعها في المكان الذي تريده، أو دورها أو غير حجمها كما تفعل مع الملصق العادي.

ملصقات كلمات الأغنية على الستوري في فيسبوك وInstagram

يمكنك البحث من مكتبة الموسيقى واختيار أفضل أغنية تناسب حالتك المزاجية.

إذا كانت الأغنية تحتوي على كلمات، فستظهر تلقائياً، ويمكنك استخدام كلمات الأغنية كنقطة مرجعية لتحديد قسم الأغنية الذي ترغب في تضمينه.

اضغط على كلمات الأغنية لتغيير الرسوم المتحركة ونمط النص، وتخصيص الطريقة التي تريدها.

ملصق أسئلة الموسيقى على الستوري في فيسبوك وInstagram

يمكن لأصدقائك الرد على ملصق الأسئلة بأغنية من مكتبة الموسيقى، ويمكنك بعد ذلك مشاركة الموسيقى أو الأغنية المفضلة لديك على الستوري الخاص بك.

هذه الخاصية متاحة على الستوري على فيسبوك وInstagram.

الموسيقى والأغاني في ملفك الشخصي على فيسبوك

يمكنك الآن إضافة موسيقى أو أغاني إلى قسم الاهتمامات/الهوايات أو تثبيت الأغنية في الجزء العلوي من ملفك الشخصي على فيسبوك.

سيتم تشغيل الأغنية عندما يزور الأشخاص ملفك الشخصي، ويمكنهم أيضاً زيارة صفحة الفنان بالنقر فوق المقطع الصوتي.