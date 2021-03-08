صور مذهلة لسطح المريخ أرسلها المسبار الصيني “تيانوين 1”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ 28 دقيقة

نجح المسبار الفضائي الصيني ”تيانوين 1“ في إرسال صور مذهلة جديدة لسطح كوكب المريخ، تم التقاطها خلال الشهر الأول، من مهمته في مدار الكوكب الأحمر.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، إن السفينة الفضائية الصينية، التي لا تضم طاقمًا بشريًا، دخلت في مدار مؤقت حول كوكب المريخ، حيث من المقرر أن تهبط على سطح الكوكب، خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأضافت: ”نشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية الصور يوم الخميس الماضي، ومن بينها صورتان بالأبيض والأسود، وواحدة تُظهر درجات اللون البرتقالي للعالم الصخري“.

وتعتبر سفينة الفضاء الصينية ”تيانوين 1“ واحدة من 3 بعثات فضائية إلى المريخ، خلال عام 2021، والوحيدة من بين تلك البعثات التي ستقوم بمهمتين، الأولى من خلال مركبة فضائية تدور في مدار المريخ، والثانية تتضمن هبوط مركبة جوالة على سطح الكوكب الحمر.

ومضت الصحيفة تقول: ”تم التقاط الصور الثلاثة الجديدة بواسطة كاميرتي استطلاع على المسبار، الذي سيساعد -أيضًا- إدارة الفضاء الوطنية الصينية في وضع خريطة لسطح الكوكب، وتحديد موقع آمن لهبوط المركبة الجوالة“.

وتابعت: ”الصورة الملونة تظهر مشهدًا طبيعيًا درامتيكيًا للعالم شبه الميت، بواسطة كاميرا متوسطة الدقة، أما الصورتين الأبيض والأسود، فقد تم التقاطهما عبر كاميرات المسبار عالية الدقة، من على بُعد 330 كيلو مترًا من سطح المريخ“.

وأشارت، إلى أنه في حالة نجاح مركبة الفضاء ”تيانوين 1“ في الهبوط على سطح المريخ، فإن الصين ستكون الدولة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة، التي تنجح في وضع مركبة جوالة على سطح الكوكب الأحمر.

واستطردت: ”تمثل تيانوين 1 المهمة الأكثر طموحًا، حتى الآن، بالنسبة لبرنامج الفضاء الصيني المرتبط بالجيش، والذي وضع رائد فضاء لأول مرة في مدار حول الأرض في عام 2003. وفي العام الماضي أعاد صخور القمر إلى الأرض لأول مرة منذ السبعينيات“.