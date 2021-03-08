شاومي تطلق شاشتها Redmi Display 27 الجديدة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ 39 دقيقة

أعلنت العملاقة الصينية شركة شاومي ، عن إطلاق شاشتها الجديدة Redmi Display 27، التي تأتي بتصميم أنيق وحواف نحيفة للغاية.

وأوضحت شاومي أن سُمك الشاشة Redmi Display 27 الجديدة يبلغ 7.5 ملم وتأتي بلوحة IPS قياس 27 بوصة وتعمل بدقة وضوح 1920 x 1080 بيكسل، وتمتاز هذه اللوحة بعرض الألوان بصورة مناسبة من جميع الزوايا.

وتروج شاومي لشاشتها الجديدة من خلال معدل تنشيط صورة يبلغ 75 بيكسل وزمن استجابة 6 مللي ثانية، وتشتمل الشاشة الجديدة، التي يبلغ وزنها 4.3 كجم، على منفذ HDMI 1.4 ومنفذ VGA لتوصيل الحواسيب، كما يتم توصيل سماعة الرأس عن طريق مقبس AUX.

وتبلغ درجة السطوع 300 نيت في المتوسط، مع نسبة تباين 1000:1، وتمتاز شاشة شاومي الجديدة بتغطية نطاق الألوان sRGB بالكامل.