بينها مايكروسوفت.. 10 شركات تبيع منتجاتها بـ”بيتكوين”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 01:10 مساءً - يوما تلو الآخر تحقق العملات المشفرة نجاحات ملموسة على أرض الواقع، سواء بتحقيق ارتفاعات سعرية قياسية أو جذب متعاملين جدد.

الأهم في هذه المنظومة هو استعداد الشركات الكبرى لاعتماد بيتكوين كعملة لإتمام معاملات البيع والشراء، ما يعزز من طموحها لأن تصبح عملة المستقبل.

وأفصحت شركات عالمية مؤخرا مثل تسلا لصناعة السيارات الكهربائية وبنك جي بي مورجان تشيس التفكير في قبول بيتكوين ضمن معاملاتها.

بل إن شركات مرموقة اتخذت هذه الخطوة فعليا، وهناك 10 نماذج رصدها موقع “Monkey Insider” الأمريكي بات تقبل بيتكوين لإبرام الصفقات، وسنلقي الضوء عليها في التقرير التالي.

1- مايكروسوفت

عملاق التكنولوجيا الأمريكي هي أول شركة تفتح ذراعيها للتعامل بـ”بيتكوين” قبل أن تنتشر في العالم وتحديدا في العام 2014، ولكنها جمدت هذه الخطوة بعد عامين، قبل أن تعيدها مرة أخرى.

وتتيح مايكروسوفت استخدام بيتكوين للدفع لشراء التطبيقات والألعاب والمنتجات رقمية من متاجر ويندوز وويندوز فون وإكس بوكس جيمز وإكس بوكس ميوزيك وإكس بوكس فيديو.

2- إي تي آند تي للاتصالات

شركة الاتصالات الأمريكية العملاقة هي أول شركة اتصالات في العالم تقبل التعامل عبر بيتكوين وكان ذلك في عام 2019، حيث سمحت بدفع الفواتير عبر الإنترنت من خلال منصة “بيت باي”.

3- بي إم دبليو

يستطيع وكلاء الشركة الألمانية في المملكة المتحدة أن يقبلوا بيتكوين كوسيلة للدفع لشراء سيارات الشركة، لتعد بذلك من أوائل شركات السيارات العالمية التي تعتمد على العملة الرقمية في تنفيذ معاملات الشراء والبيع.

4- هوم ديبوت

أتاحت شركة تحسين المنازل في السوق الأمريكية لعملاءها بسداد مقابل أعمالها بواسطة بيتكوين من خلال الشراكة مع تطبيق محفظة الهاتف المحمول “فليكسا” المدمج في أنظمة الدفع في متاجر الشركة.

5- يو إس إيه إيه

أتاحت شركة تحسين المنازل في السوق الأمريكية لعملاءها بسداد مقابل أعمالها بواسطة بيتكوين من خلال الشراكة مع تطبيق محفظة الهاتف المحمول “فليكسا” المدمج في أنظمة الدفع في متاجر الشركة.

6- ستاربكس

بدأ أشهر متجر لتقديم القهوة في العالم تجربة قبول الدفع من خلال بيتكوين عبر تطبيق “Bakkt” خلال عام 2020.

وستشكل ستاربكس نقلة كبيرة في سوق بيتكوين إذ أصبح الاعتماد على الأخيرة بشكل كبير في المعاملات اليومية في متاجر عملاق القهوة التي تنتشر في أكثر من 70 دولة حول العالم.

7- باي بال

أحدثت منصة باي بال الشهيرة لتحويل الأموال إلكترونيا نقلة حقيقية لـ”بيتكوين” بعد أن أعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 عن إمكانية قيام المستخدمون في الولايات المتحدة بشراء أو بيع بعض العملات المشفرة من خلال حساباتهم اعتبارا من عام 2021.

كما سيتمكن مستخدمو خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول فينمو والمملوكة لباي بال” من اختيار الدفع باستخدام العملات المشفرة، علمًا بأن شبكة الأخيرة تضم ما يربو على 26 مليون تاجر.

8- هول فودز ماركت

دخلت سلسلة السوبر ماركت الشهيرة خلال عام 2019 في تحالف شراكة مع تطبيق سبيدن المملوك لشركة فليكسا من أجل سداد مدفوعات المشتريات باستخدام بيتكوين.

وتمتد هول فودز ماركت قرابة 500 متجر في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.

9- راكوتين

كشفت شركة التجارة الإلكترونية اليابانية في عام 2015 عن خطط قبول بيتكوين كوسيلة للدفع، عبر دمج منصة معالجة المدفوعات الأمريكية بيت نت في شركاتها بأسواق الولايات المتحدة وألمانيا والنمسا.

10- يم براندز

قطعت شركات الوجبات السريعة العملاقة شوطا في معاملات بيتكوين، من خلال السماح لفترة محدودة لسلسلة مطاعم دجاج كنتاكي المملوكة لها في كندا بقبول العملة الافتراضية، وكذلك قبول مطاعم بيتزا هت التابعة لها في فنزويلا الدفع باستخدام بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.