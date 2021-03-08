ما هي ميزات قارئ PDF الجديدة في متصفح إيدج ؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ 57 دقيقة

نشرت شركة مايكروسوفت يوم الاثنين الماضي جدول بالتحديثات الجديدة في أداة قراءة ملفات PDF المدمجة في متصفح (إيدج) Microsoft Edge، حيث أضافت الشركة العديد من التحديثات في لأداة لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة منها.

ما هي التفاصيل؟

ذكرت مايكروسوفت أن معظم الإضافات الجديدة للأداة تمت بناءً على طلبات مستخدمي متصفح إيدج منذ فترة طويلة، حيث ستسري التحديثات الجديدة مباشرة في إصدار المتصفح لأنظمة التشغيل ويندوز وماك ولينكس.

وتتضمن التحديثات الجديدة للأداة دعمًا لجدول المحتويات وعرض الصفحة، حيث ستظهر روابط URL في مستند PDF بألوان مختلفة، كما يمكنك تدوين الملاحظات النصية بسهولة في المستند.

كما أضافت مايكروسوفت أيضًا مجموعة متنوعة من الميزات إلى الأداة تستهدف بها مستخدمي الموسسات العامة والتعليمية، مثل: ميزة القراءة بصوت عالٍ للمستند، والقاموس والبحث لفهم المحتوى والبحث بشكل أفضل.

بالإضافة إلى ميزات أخرى، مثل: ميزة حماية المعلومات من مايكروسوفت (MIP) التي تضيف طبقة من الأمان إلى مستنداتك حيث يمكن فقط للمستخدمين الذين لديهم أذونات معينة التعديل في المستند.

كما توجد ميزة إدارة حقوق المعلومات (IRM) وعرض الأذونات بسلاسة داخل متصفح إيدج دون الحاجة إلى أي أدوات تابعة لجهات خارجية، وميزة التواقيع الرقمية القائمة على الشهادة التي تتيح لك – في مرحلة المعاينة حاليًا – عرض التواقيع الرقمية الموجودة في مستندات PDF والتحقق منها مباشرةً في المتصفح.

وتُخطط مايكروسوفت أيضًا لإضافة ميزة (View recovery) التي تتيح لك بدء القراءة من آخر مكان توقفت فيه سابقًا قبل إغلاق المستند وهو ما يمكن أن يكون مفيدًا عند قراءة مستندات PDF الطويلة، كما تخطط الشركة لإضافة معاينات ملفات PDF في مستكشف الملفات و Outlook ودعم إضافة مربعات نصية لملء النموذج.

الجدير بالذكر أن الشركة قد بدأت باختبار ميزة جديدة في متصفح (مايكروسوفت إيدج) Microsoft Edge مصممة لتعزيز وقت بدء تشغيل المتصفح، عن طريق تشغيل عمليات المتصفح الأساسية في الخلفية عند بدء تشغيل حاسوب ويندوز 10.

حيث تتيح الميزة التي تُسمى (تعزيز بدء التشغيل) Start-Up Boost لمتصفح مايكروسوفت إيدج أن يبدأ بشكل أسرع عند تشغيله من شريط المهام أو سطح المكتب، أو من (الروابط التشعبية) Hyperlinks داخل التطبيقات الأخرى، مثل: مستندات وورد.