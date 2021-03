إليكم هذه النصائح الـ 6 لتحسين أداء الألعاب في حاسوب ويندوز 10

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 01:10 مساءً - تطورت الألعاب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث تطورت من حيث مستوى الرسوميات، والاعتماد على تقنيات جديدة، مثل: تتبع الأشعة، وبالتالي ازداد حجمها، مما أدى إلى ظهور مشكلات عند لعبها في الحواسيب، مثل: أوقات تحميل أطول، وسرعات تنزيل أبطأ؛ مما يؤثر في أداء الألعاب.

إذا كنت تستخدم حاسوب يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 في اللعب، فغالبًا لن تحتاج إلى الترقية إلى حاسوب باهظ الثمن لتحسين أداء الألعاب، حيث يمكن استخدام بعض الطرق البسيطة لتحسين أداء الألعاب في ويندوز 10 بسهولة، وسنقدم لك في هذا المقال بعض النصائح والطرق اللازمة من أجل ذلك.

1- تأكد من أن مواصفات الحاسوب مناسبة للألعاب:

تعتبر هذه النقطة هي العامل الأهم الذي يؤثر في أداء الألعاب، ولكن لا يزال المستخدمون يتجاهلون مقارنة مواصفات الحاسوب مع الحد الأدنى من متطلبات اللعبة، بدون مواصفات حاسوب مناسبة ستواجه مشكلات على الأرجح في تشغيل الألعاب.

من أهم مواصفات الحاسوب التي يجب أن تعضعها في اعتبارك قبل تشغيل الألعاب، وحدة المعالجة المركزية (CPU) وحدة معالجة رسوميات (GPU).

هناك نوعان رئيسيان من وحدات المعالجة المركزية (CPU) التي تعمل بها حواسيب ويندوز، وهي: معالجات شركة Intel و AMD، ومع أن هناك جدل مستمر حول أيهما الأفضل، إلا أن هناك شبه إجماع على أن معالجات شركة AMD هي الأفضل في القترة الأخيرة خاصة من حيث التكلفة والأداء.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحتوي حاسوب ويندوز 10 على وحدة معالجة رسوميات (GPU) جيدة بحيث لا يواجه الحاسوب مشكلة في التعامل مع معدل الإطارات المرتفعة في الألعاب للحصول تجربة لعب سلسلة، والمعيار الأساسي هو أن يكون بسعة 8 جيجابايت أو أعلى.

2- تحديث برنامج تشغيل بطاقة الرسوميات بشكل مستمر:

سيؤدي تحديث برامج تشغيل الرسومات في حاسوب ويندوز 10 إلى اكتشاف الأخطاء وإصلاحها بسرعة، حيث تُساعد في تشغيل وحدة المعالجة المركزية بشكل جيد، وتبريدها بشكل صحيح، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مما يساعد في تحسين أداء الألعاب بشكل كبير، ويجعل تجربة اللعب في الحاسوب أكثر متعة.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على شعار ويندوز في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة.

من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (إدارة الأجهزة) Device Manager.

في النافذة التي تظهر لك، قم بتوسيع قائمة (Display adapters) ثم اضغط بزر الماوس الأيمن على بطاقة الرسوميات.

من القائمة التي تظهر لك، حدد خيار (تحديث برنامج التشغيل) Update driver ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

3- تجاهل الإشعارات:

يمكن أن يؤدي ظهور الإشعارات بشكر متكرر أثناء اللعب إلى تشتيت تركيزك والتأثير في أداء حاسوب ويندوز 10 أيضًا، من أجل ذلك يجب عليك تجاهل الإشعارات أو إيقاف ظهورها تمامًا، وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة (الإعدادات) Settings في الحاسوب.

اضغط على قسم (النظام) System.

في الجهة اليسرى من الشاشة، اضغط على خيار (الإشعارات والإجراءات) Notifications and actions.

قم بتبديل الزر الذي اسفل قسم (الإشعارات) Notifications إلى وضع عدم التشغيل.

4- تعطيل ميزات سهولة الوصول للوحة المفاتيح:

تعد لوحة المفاتيح والماوس أحد الأسباب الرئيسية وراء تفوق ألعاب الحاسوب على منصات الألعاب، لذلك ليس هناك ما هو أسوأ من الضغط على مفاتيح متعددة في الوقت نفسه أثناء اللعب، ومع ذلك، يمكنك تعطيل ميزات سهولة الوصول للوحة المفاتيح في ويندوز 10 عند اللعب. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

في مربع البحث بجوار شعار ويندوز اكتب: Ease of Access.

في القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (سهولة الوصول إلى إعدادات لوحة المفاتيح) Ease of Access keyboard settings.

في الشاشة التي تظهر لك، قم بتبديل الزر الذي أسفل خيار (ثبات المفاتيح) Sticky Keys إلى وضع عدم التشغيل.

قم بتبديل الزر الذي أسفل خيار (استخدام مفاتيح التبديل) Use Toggle Keys إلى وضع عدم التشغيل.

5- تعطيل التطبيقات التي تعمل في الخلفية:

يأتي حاسوب ويندوز 10 مزودًا بالعديد من التطبيقات المثبتة سابقًا، حيث تعمل هذه التطبيقات في الخلفية حتى في حالة عدم استخدامها، ومع استمرار عملها فإنها تستهلك موارد الحاسوب مما يؤدي إلى التأثير في تجربة اللعب الخاصة بك، مما يتطلب إيقافها لتحسين أداء الألعاب. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى صفحة (الإعدادات) في الحاسوب.

اضغط على خيار (الخصوصية) Privacy.

ضمن قسم (أذونات التطبيق) App Promotions في الجهة اليسرى من الشاشة، اضغط على خيار (تطبيقات الخلفية) Background Apps.

في الجهة اليمنى من الشاشة، يمكنك إيقاف جميع التطبيقات من العمل في الخلفية من خلال تبديل الزر الذي بجوار خيار (اترك التطبيقات تعمل في الخلفية) Let Apps run in the Background في القسم الأعلى.

بدلًا من ذلك، يمكنك إيقاف كل تطبيق على حده في القسم بالأسفل من خلال تبديل زر التشغيل الذي بجواره إلى وضع إيقاف التشغيل.

6- تأكد من أن سرعة الشبكة مناسبة للعب:

عندما تلعب عبر الإنترنت في حاسوب ويندوز 10، يمكن أن تحدث أعطال عندما تتسبب مشاكل الشبكة في تأخير زمن الانتقال – الوقت الذي تستغرقه بياناتك لإرسالها من الحاسوب إلى خادم الإنترنت والعودة مرة أخرى – لذلك يجب عليك التأكد من أن سرعة شبكتك مناسبة للعب، وذلك من خلال التحقق من جهاز التوجيه وتعطيل تطبيقات الإنترنت الأخرى للتأكد من أن اللعبة فقط هي التي تتلقى البيانات.

ومن الأفضل تجنب استخدام الشبكة اللاسلكية Wi-Fi مع الألعاب عبر الإنترنت، وبدلاً من ذلك؛ قم بتوصيل الحاسوب بجهاز التوجيه عبر كابل (Ethernet) الذي يوفر وقت استجابة أقل، مما يؤدي إلى تحسين أداء الألعاب وتحسين تجربة اللعب بشكل عام.