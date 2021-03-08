للمرة الأولى … Oppo تتفوق على هواوي في الصين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - مارس - 2021 11:51 صباحًا

أصبحت Oppo العلامة التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف الذكية في الصين للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك وفقًا لأرقام من شركة أبحاث السوق Counterpoint Research.

ويقول تقرير شركة أبحاث السوق Counterpoint Research: إن شركة Oppo تمكنت من الاستحواذ على 21 في المئة من أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم في شهر يناير، تليها فيفو بنسبة 20 في المئة، ومن ثم هواوي وآبل وشاومي بنسبة 16 في المئة لكل منها.

وارتفعت مبيعات Oppo بنسبة 26 في المئة على أساس سنوي، وزادت بنسبة 33 في المئة عن الشهر السابق.

وتقول شركة أبحاث السوق Counterpoint Research: تم إطلاق سلسلة Reno 5 الجديدة (Reno 5 و Reno 5 Pro و +Reno 5 Pro) بنجاح بسبب تقديم مواصفات أفضل عند نقطة سعر أقل من سلسلة Reno 4 السابقة.

وتمكنت OPPO بنجاح من تغيير موضع خطوط منتجاتها في عام 2020، وقد ساعد تغيير العلامة التجارية لسلسلة Reno وإطلاق جهاز أكثر قدرة بسعر أقل من سابقه الشركة على الاستحواذ على الشريحة المتميزة ذات الأسعار المعقولة.

ولكي تكتسب شركة Oppo حصة في السوق، يجب أن يخسرها شخص ما، ويظهر التقرير أن مشاكل الهواتف الذكية لهواوي تترسخ في الصين أيضًا.