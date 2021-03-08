تكنولوجيا: وان بلس تطلق سلسلة OnePlus 9 في 23 من مارس بكاميرة Hasselblad

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث وان بلس القادم في 23 من مارس للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف OnePlus 9، حيث تقدم وان بلس الإصدارات الجديدة بإعدادات Hasselblad في الكاميرة.

عقدت شركة وان بلس شراكة مع شركة Hasselblad المصنعة للكاميرة لتطوير إعدادات الكاميرة في هواتف OnePlus 9، ولقد أكدت وان بلس على أن الشراكة الجديدة تدعم الشركة في تحسين كفاءة وآداء التصوير في هواتف الشركة.

ولقد تعاونت Hasselblad مع موتورولا لإطلاق وحدة True Zoom Moto التي تدعم الإتصال بهاتف Moto Z، والتي تقدم ميزة التكبير حتى 10 مرات.

أيضاً من خلال الشراكة القائمة بين وان بلس و Hasselblad يتم تطوير نظام معايرة وضبط الألوان في الصور، لدعم المستخدمين بآداء أفضل في الصور بتجربة أقرب للطبيعة، كما تقدم الشركة نظام Hasselblad Pro الذي يستخدم مع واجهة تطبيق الكاميرة.

ومن المتوقع أن يحاكي آداء الكاميرة في هواتف OnePlus 9 الآداء الذي قدم في هاتف Galaxy S21 Ultra، حيث يدعم الهاتف إلتقاط صور 12 بت.

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