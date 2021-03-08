شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسهم تطبيق Meitu بعد إعلانه شراء 40 مليون دولار عملات مشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسهم تطبيق تحرير الصور الصيني Meitu Inc المدرج في هونج كونج بما يصل إلى 14.4%، بعد أن قالت الشركة إنها اشترت 40 مليون دولار من العملات المشفرة.

قالت شركة التكنولوجيا التي تركز على الجمال، إنها اشترت ما قيمته 22.1 مليون دولار من إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، و17.9 مليون دولار من بيتكوين في 5 مارس وفقا لما نقلته رويترز.

Meitu هي أحدث شركة تقول إنها ستحتفظ بالعملات المشفرة كجزء من عمليات الخزانة الخاصة بها، في الشهر الماضي، كشفت Tesla Inc أنها اشترت 1.5 مليار دولار من Bitcoin ، مما أدى إلى ارتفاع سعر الرمز المميز بنسبة 20%.

وقال Meitu إن الشراء كان جزئيًا للاستثمار وجزئيًا استعدادًا لدخول صناعة blockchain ، وأنه سيمولها من احتياطياتها النقدية الحالية.

وتقوم الشركة بتقييم جدوى دمج تقنيات blockchain في أعمالها الخارجية، والتي يمكن أن تشمل مشاريع على شبكة Ethereum blockchain.

وقال الإيداع إن إيثر يمنح عقودًا وتطبيقات على شبكة إيثريوم ، ولذا فإن شرائها كان "إعدادًا منطقيًا".

قلصت أسهم Meitu مكاسبها وارتفعت في آخر مرة بنسبة 5%، متجاوزة ارتفاع المؤشر القياسي المحلي بنسبة 0.5%.