شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسهم تطبيق Meitu بعد إعلانه شراء 40 مليون دولار عملات مشفرة والان مع تفاصيل الخبر
قالت شركة التكنولوجيا التي تركز على الجمال، إنها اشترت ما قيمته 22.1 مليون دولار من إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، و17.9 مليون دولار من بيتكوين في 5 مارس وفقا لما نقلته رويترز.
وقال Meitu إن الشراء كان جزئيًا للاستثمار وجزئيًا استعدادًا لدخول صناعة blockchain ، وأنه سيمولها من احتياطياتها النقدية الحالية.
وتقوم الشركة بتقييم جدوى دمج تقنيات blockchain في أعمالها الخارجية، والتي يمكن أن تشمل مشاريع على شبكة Ethereum blockchain.
وقال الإيداع إن إيثر يمنح عقودًا وتطبيقات على شبكة إيثريوم ، ولذا فإن شرائها كان "إعدادًا منطقيًا".
قلصت أسهم Meitu مكاسبها وارتفعت في آخر مرة بنسبة 5%، متجاوزة ارتفاع المؤشر القياسي المحلي بنسبة 0.5%.