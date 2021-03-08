شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery يقترب من مضاعفة تطبيقاته خلال 12 شهراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery واحد من ثلاث أكبر متاجر التطبيقات على مستوى العالم، حيث حقق المتجر عدة إنجازات خلال تطوره المستمر بعد عام واحد من الكشف عن خططه لتوسيع منظومته المتكاملة خلال ملتقى عالم الهواتف النقالة في عام 2020. وأصبح المتجر يضم الآن 2.3 مليون من المطورين المسجلين، بزيادة قدرها 77% مقارنةً بالعام الماضي. وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وصل عدد المطورين المسجلين إلى أكثر من 45,000 بحلول 31 ديسمبر 2020.

وقد زاد عدد المستخدمين عالمياً إلى 530 مليون مستخدم نشط شهريًا ، مما يدل على تأثيره المتزايد على المطورين ومستخدمي الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم، بضمه 120 ألف تطبيق متكامل مع منظومة خدمات هواوي للموبايل المتكاملة على متجر HUAWEI AppGallery وبزيادة سنوية قدرها 118%.

وشهد المتجر أيضاً معدل تنزيل تطبيقات وصل إلى 384.4 مليار مرة في عام 2020، محققاً زيادة قدرها 174 مليار مرة مقارنةً بالعام السابق. وتحتل الألعاب مركز الصدارة في هذا التوسع، مع توفر أكثر من 500% من الألعاب الآن في المتجر مقارنةً بالعام الماضي. ويعد عملاء هواوي من ضمن أول من اختبروا تجارب اللعب الجديدة والمبتكرة في جميع أنحاء العالم، مع إطلاق العديد من الإصدارات العام الماضي بما في ذلك: AFK Arena وAsphalt 9: Legends وClash of Kings وغيرها الكثير.

وتأتي الأرقام الجديدة بعد عام واحد من كشف ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، عن رؤية هواوي لجعل متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery منصة مفتوحة ومبتكرة لتوزيع التطبيقات متاحة لجميع المستهلكون في جميع أنحاء العالم الوصول إليها.

وقال تشانغ تشي، مدير الشراكات العالمية وتطوير الأعمال البيئية لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أنّ تلك الأرقام هي دليل على التطور المستمر لمتجر تطبيقات AppGallery كسوق تطبيقات عالمي بجدارة: "في نهاية عام 2019، كانت هناك 25 دولة حول العالم تضم أكثر من مليون مستخدم لمتجر تطبيقات AppGallery. ونما هذا الرقم الآن ليصل إلى 42 دولة، وما زلنا نشهد نمواً قوياً في كافة أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا".

وأضاف السيد تشانغ: "لا يقتصر الأمر فقط على الكمية، وحقيقة أن عدد التطبيقات المدمجة مع منظومة خدمات هواوي للموبايل المتكاملة قد تضاعف في عام واحد، يُبيّن أن المزيد من المطورين يتطلعون إلى الاستفادة من إمكانات هواوي لتعزيز ابتكارهم وتوفير تجارب مستخدم أفضل وأكثر تميزاً".

استراتيجية متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery "المحلية + العالمية" - مساعدة المطورين المحليين على الاستفادة من إمكانات المنصة العالمية

ويركز متجر HUAWEI AppGallery جهوده في العمل مع المطورين على الصعيدين المحلي والعالمي لجلب التطبيقات الأكثر صلة للمستخدمين، وزيادة عدد المطورين الذين يعملون ضمن المنصة وتقديم المزيد من الخيارات للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

ويتطلع المطورون بشكل متزايد إلى الانضمام لمنصة HUAWEI AppGallery كي يتمكنوا من الوصول إلى الجمهور المحلي ومستخدمي المتجر المتزايدين على مستوى العالم. وشهد متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery خلال العام الماضي انضمام تطبيقات عالمية ومحلية أمثال: HereWeGo وVolt في قطاع النقل وLINE وViber في قطاع الاتصالات والتطبيقات الشائعة الأخرى مثل Booking.com وDeezer وQwant إلى منصته المتنامية.

وعلى الصعيد المحلي، ساهمت كل هذه الإنجازات التي حققتها هواوي في وقت قصير في زيادة ثقة الكثير من الكيانات الاقتصادية الكبيرة بمصر مثل البنوك والشركات والمؤسسات الكبرى في متجر التطبيقات. وكانت قد أعلنت هواوي في الفترة الماضية عن انضمام عدد كبير من أكبر التطبيقات والشركات المحلية لمنصة تطبيقات HUAWEI AppGallery مثل تطبيق "Talabat" المتخصص في طلب توصيل الطعام، و تطبيق سويڤل – Swvl الشهير للنقل الجماعي التشاركي، علاوة على عدد من تطبيقات البنوك والمحافظ المالية، ومجموعة من تطبيقات المدفوعات الإلكترونية الشهيرة في مصر.

نبذة عن متجر تطبيقاتHUAWEI AppGallery - أحد أفضل ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم



تتمثل رؤية HUAWEI AppGallery في جعل المتجر منصة توزيع تطبيقات مفتوحة ومبتكرة يمكن الوصول إليها من قبل المستهلكين في كافة أنحاء العالم، وتركز الرؤية أيضاً على حماية خصوصية المستخدمين وأمانهم وتزويدهم بتجربة فريدة وذكية. ولكونه واحد من أفضل ثلاثة أسواق للتطبيقات على مستوى العالم، يقدم HUAWEI AppGallery مجموعة متنوعة من التطبيقات العالمية والمحلية ضمن 18 فئة بما في ذلك: الملاحة والنقل والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. ويتوفر متجر HUAWEI AppGallery في أكثر من 170 دولة ومنطقة ويمتلك أكثر من 530 مليون مستخدم نشط شهرياً على مستوى العالم. وتعاونت هواوي مع 2.3 مليون مطور في جميع أنحاء العالم ووصل إجمالي عدد مرات تنزيل التطبيقات من متجر HUAWEI AppGallery إلى 384.4 مليار مرة في عام 2020.