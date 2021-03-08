شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليوم العالمى للمرأة.. جوجل يحتفل بإنجازات نساء العالم فى يومهن.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اليوم العالمى للمرأة، احتفل محرك البحث الأشهر فى العالم "جوجل - google"، بيوم المرأة العالمى، الذى يوافق اليوم 8 مارس، وهو مناسبة سنوية تحتفى بأعمال النساء وشجاعتهن وإنجازاتهن المبهرة حول العالم.

وبدل جوجل واجهته التقليدية، بواجهة أخرى للاحتفال باليوم العالمى للمرأة، حيث وضع فيديو يستعرض فيه نجاح المرأة فى مجالات العمل المختلفة منها التصوير والهندسة ومجال العلوم والكيمياء والفنون واحتراف الرياضات الصعبة.



واجهة جوجل الرئيسية

وقال جوجل، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى، إنه "بالإضافة إلى الاحتفال بالنساء اللواتى حققن إنجازات تاريخية، نريد التركيز أيضًا على طرق لدعم الجيل الجديد من النساء اللواتى يصنعن التغيير فى العالم اليوم ومنهن رئيسات الشركات والقائدات ورائدات الأعمال وغيرهن".

جوجل

واليوم العالمى للمرأة، هو مناسبة للتفكير فى التقدم المحرز وللدعوة إلى التغيير وللاحتفال بأعمال عوام النساء وشجاعتهن وثباتهن فى إداء أدوار استثنائية فى تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.



جوجل يحتفل باليوم العالمى للمرأة

ووفقا لموقع الأمم المتحدة، فإن "العالم أحرز تقدما غير مسبوق، إلا أن تحقيق المساواة بين الجنسين هو الهدف الذى لم تحققه أى دولة، فمع أننا هبطنا على القمر منذ خمسين عاما، واكتشافنا فى العقد الماضى أسلافا بشرية جديدة وتصوير ثقبا أسودا لأول مرة، مع ذلك، منعت القيود القانونية ما يزيد من مليارى ونصف المليار امرأة من اختيار الوظائف مثل الرجال، فضلا عن عدد البرلمانيات فى العالم قبل 2019 لم يكن يزيد عن 25%، ولم تزل واحدة من كل ثلاث نساء تعانى من العنف القائم على النوع الاجتماعى".



جوجل يحتفل باليوم العالمى للمرأة

وأوضحت الأمم المتحدة، تقف النساء فى الخطوط الأمامية لجبهة التصدى لجائحة "كوفيد- 19" بوصفهن عاملات فى مجال الرعاية الصحية وراعيات ومبتكرات وناشطات مجتمع ونماذج رائعة للقيادات الوطنية الفاعلة فى جهود التصدى للجائحة، وسلطت هذه الأزمة الصحية الضوء على مركزية مساهماتهن والأعباء الملقاة على عواتقهن بصورة غير منصفة.



جوجل يحتفل باليوم العالمى للمرأة

وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن موضوع احتفالية هذا العام هو "المرأة فى الصفوف القيادية لتحقيق مستقبل من المساواة فى عالم كوفيد - 19"، ويراد من هذا الموضوع الاحتفاء بالجهود الهائلة التى تبذلها المرأة والفتاة فى كل أرجاء العالم فى سبيل تشكيل مستقبل ينعم بمزيد المساواة والتعافى الأفضل من جائحة كوفيد - 19.



جوجل يحتفل باليوم العالمى للمرأة

كما أن هذا الموضوع يتماشى مع الموضوع الرئيس للدورة 65 للجنة وضع المرأة "المرأة فى الحياة العامة والمشاركة المتساوية فى صنع القرار"، وحملة جيل المساواة الرائدة، التى تدعو إلى حق المرأة فى صنع القرار فى جميع مجالات الحياة، حقها فى الأجر المتساوى، تحقيق المشاركة المتساوية فى الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلى، وضع حد لجميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، تيسير خدمات الرعاية الصحية اللازمة لاحتياجاتهن.



جوجل يحتفل باليوم العالمى للمرأة



جوجل يحتفل باليوم العالمى للمرأة



جوجل يحتفل باليوم العالمى للمرأة



جوجل يحتفل باليوم العالمى للمرأة



جوجل يحتفل باليوم العالمى للمرأة