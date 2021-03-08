شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق بيانات لشركة SITA يؤثر على ملايين المسافرين بكبرى شركات الطيران العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اخترقت بيانات الركاب من العديد من شركات الطيران حول العالم بعد أن اخترق قراصنة خوادم تابعة لشركة SITA، وهي شركة عالمية لتكنولوجيا المعلومات وفقا لما نقلته CNBC.

وأبلغت ما يقرب من اثنتي عشرة شركة طيران الركاب أن بعض بياناتهم قد تم الوصول إليها من قبل متسلل ينتهك نظام SITA's Passenger Service System (PSS) ، وهي خدمة تتعامل مع المعاملات من حجوزات التذاكر إلى الصعود إلى الطائرة.

ولا يزال العدد الإجمالي للمسافرين المتأثرين غير واضح، لكن الرقم يتجاوز 2.1 مليون، معظمهم من المشاركين في برنامج Miles & More flyers الدائم التابع لمجموعة Lufthansa، وهو الأكبر في أوروبا.

وأكدت SITA الهجوم الإلكتروني في بيان عام قصير قائلة إنها اتصلت بعملاء PSS المتضررين وجميع المنظمات ذات الصلة.