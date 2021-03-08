هاتف جديد من هواوي بشاشة مزدوجة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ 50 دقيقة

أعلنت شركة الهواتف الصينية هواوي ، عن تسجيل براءة اختراع جديدة لتصميم هاتف جديد بشاشة إضافية في الجهة الخلفية.

ونشر المصمم ”HoiINDI“ صورا ثلاثية الأبعاد توضح ملامح تصميم هذا الإصدار بتفاصيل أكثر دقة.

وكشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن إصدار جديد من هواتف هواوي يأتي بتصميم مميز بالشاشة المزدوجة.

ويتميز هاتف هواوي من الجهة الأمامية بثقب مزدوج في الشاشة للكاميرا الأمامية، كما تتميز الشاشة بتصميم منحن في الجانبين.

وأيضا يأتي الهاتف بإطارات نحيفة في الجزء العلوي، وأيضا في الجزء السفلي للشاشة.

وبالنسبة للكاميرات، يأتي هاتف هواوي بإعدادات ثلاثية للكاميرا مع شاشة إضافية في الجهة الخلفية، ويوضح وصف براءة الاختراع أن هذه الشاشة الإضافية يمكنها عرض معلومات متنوعة، بما في ذلك الوقت والتاريخ وتوقعات الطقس وطاقة البطارية وإشعارات التطبيقات.

ومن المقرر أن تدعم الشاشة الإضافية المستخدم بعدسات ”viewfinder“؛ ما يتيح استخدام الكاميرا الرئيسة لتصوير السيلفي، كما تظهر الكاميرا الخلفية بإعدادات رباعية وفلاش ”LED“، على أن تتضمن إعدادات الكاميرا عدسات ”periscope“.

ومن المتوقع أن تكشف هواوي المزيد من التفاصيل حول هذا الهاتف المميز خلال الفترة المقبلة.



