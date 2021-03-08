تكنولوجيا: شاومي تحدد يوم 10 من مارس للإعلان الرسمي عن هاتف Mi 10S

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة شاومي يوم 10 من مارس للإعلان الرسمي عن هاتف Mi 10S، حيث يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل.

شغل هاتف Mi 10S المرتقب من شاومي العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم تؤكد شاومي بشكل رسمي على موعد كشف النقاب عن هذا الإصدار.

وينطلق هاتف Mi 10S بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، وتحاكي إعدادات الكاميرة الخلفية في هذا الإصدار هاتف شاومي Mi 10 Ultra، إلا أن هاتف Mi 10S يأتي ببعض الإختلافات التي تؤكد على أن الهاتف هو إصدار جديد للشركة.

أيضاً يؤكد الإعلان التشويقي على أن هاتف Mi 10S يأتي بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل وفلاش LED مزدوج، بينما تغيب عدسات periscope عن إعدادات الكاميرة، ومن المتوقع أن تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بزوايا عرض واسعة، وأخر macro، ومستشعر أخير لعمق التصوير.

كما يضم الهاتف شاشة AMOLED مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، وتأتي الكاميرة الأمامية في ثقب في الجانب الأيسر من الشاشة.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن هاتف Mi 10S يأتي برقاقة معالج Snapdragon 870 مع بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف لمزيد من التفاصيل.

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