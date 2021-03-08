شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية الاطلاع على سجل إشعارات أندرويد فى 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت قد حذفت إشعارًا في أي وقت قبل أن تدرك أنك بحاجة إليه، فإن أندرويد 11 لديه ميزة جديدة سهلة الاستخدام، ويتيح لك سجل الإشعارات تصفح التنبيهات المرفوضة من الـ 24 ساعة الماضية، فإنها مثل سلة المحذوفات لرسائل تطبيقك.

1- افتح تطبيق الإعدادات واضغط على "التطبيقات والإشعارات".

2- اضغط على "الإخطارات".

3- اضغط على "سجل الإشعارات".

4- عندما تصل إلى هذه الصفحة لأول مرة، يجب أن تكون فارغة باستثناء زر التبديل في الأعلى، قم بتشغيل "سجل الإشعارات" عن طريق تمرير الزر جهة اليمين.



كيف ترى سجل الإشعارات على أندرويد 11؟ستعمل الإشعارات المرفوضة مؤخرًا على ملء هذه الصفحة نفسها، بعد تمكين سجل الإشعارات، وللاطلاع عليها يجب أن ترجع لهذه الخطوات مرة أخرى:

1- افتح تطبيق "الإعدادات"، ثم اضغط على "التطبيقات والإشعارات".

2- اضغط على "الإخطارات".

3- اضغط على "سجل الإشعارات".

يجب أن ترى جميع الإخطارات المرفوضة مؤخرًا (أي شيء من آخر 24 ساعة)، ويمكنك التفاعل مع الإشعار من خلال الضغط عليه، تمامًا كما لو كان في مركز الإشعارات المنبثق في الهاتف.