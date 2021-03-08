هواوي تطلق خدمة البريد الإلكتروني Petal Mail

دبي - يزن راشد - تفيد التقارير بأن شركة هواوي تستعد الآن لإطلاق خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بها المسماة Petal Mail لملء الفراغ الذي تركه جيميل.

وبعد الحظر المفروض على هواوي من الولايات المتحدة، لم يعد بإمكان الشركة الصينية الوصول إلى خدمات Google Mobile Services.

ويعني هذا أن هواوي لم يعد بإمكانها استخدام خدمة بريد جيميل الشهيرة، ومع ذلك، فقد بذلت هواوي الكثير لسد الفجوة.

وبالرغم من أن أعمال الهواتف الذكية في هواوي تكافح في مواجهة العقوبات الأمريكية المستمرة، إلا أن الشركة تبذل جهودًا متواصلة لتوفير تجربة برمجية جيدة عبر أجهزتها.

وأطلقت الشركة منذ ذلك الحين خدمات Huawei Mobile Services التي تسعى إلى تقديم بديل لخدمات Google Mobile Services.

ولا تعمل الشركة على بديل لنظام أندرويد يسمى Harmony OS فقط، لكنها أصدرت أيضًا بدائل لخدمات جوجل، مثل HMS و HMS Core و AppGallery و Petal Search و Petal Maps خلال آخر اثنين سنين.

وبالرغم من أن هذه الخدمات لم تنتشر خارج الصين، إلا أن هواوي بدأت باختبار بديل جيميل الخاص بها في الصين المسمى Petal Mail.

ويمكن للمستخدمين الآن التسجيل في الخدمة، حيث يمنحك التسجيل بريدًا إلكترونيًا مستضافًا لدى خدمة Petal Mail، إلى جانب امتياز تقديم الملاحظات أثناء مرحلة الاختبار الأولية.

ويبدو أن خدمة Petal Mail من هواوي تتمتع بواجهة بسيطة للغاية في الوقت الحالي، مع خيارين في القائمة الجانبية.

ويتضمن ذلك البريد الوارد، والبريد المميز بنجمة، والمسودة، والبريد المرسل، والمهملات، والرسائل غير المرغوب فيها.

وتنقسم الواجهة إلى عمودين، حيث يُفترض أن يُظهر العمود الأول جميع رسائل البريد الإلكتروني في البريد الوارد للمستخدم، بينما يعرض العمود الثاني البريد الإلكتروني المحدد في النموذج الموسع.

وليس هناك الكثير من المعلومات في الوقت الحالي حول خدمة البريد الإلكتروني الجديدة من هواوي.

وتكشف التقارير أن الشركة قدمت أيضًا عملة افتراضية جديدة، تسمى Petals، لمستخدميها، وتشير المعلومات إلى أنها قيمتها حاليًا تبلغ 0.01 يوان صيني (نحو 0.0015 دولار أمريكي).