شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 طرق لتحسين أداء جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز فى الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك جدل مستمر حول المعالج الأفضل، على الرغم من أنه بشكل عام العام في الآونة الأخيرة يفضل AMD في قسم السعر والطاقة.

ويجب أيضًا التأكد من أن جهازك يحتوي على GPU (وحدة معالجة رسومات) جيدة بحيث لا يواجه جهاز الكمبيوتر الخاص بك مشكلة في التعامل مع معدل إطارات مرتفع للحصول على فيديو سلس مع الألعاب، والخط الأساسي الجيد هو 8 جيجابايت.







الطريقة 3: اتصل بالإنترنت باستخدام سلك Ethernet بدلاً من Wi-Fi الطريقة 3: اتصل بالإنترنت باستخدام سلك Ethernet بدلاً من Wi-Fi عندما تلعب الألعاب، هناك مفهوم يسمى "ping" الخاص بك، والذي يشير إلى زمن الانتقال، وهو الوقت الذي تستغرقه بياناتك لإرسالها من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى خادم الإنترنت والعودة إلى جهاز الكمبيوتر.

الطريقة 2: حافظ على تحديث برامج تشغيل الجرافيك سيؤدي تحديث برامج تشغيل الجرافيك الخاصة بك إلى إصلاح الأخطاء ومنعها، وتشغيل وحدة المعالجة المركزية بشكل جيد، وتبريدها بشكل صحيح، وكفاءة الطاقة، مما يجعل ممارسة الألعاب المحسّنة أكثر على جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام ويندوز.

وكلما كان وقت الاستجابة أقل، كان ذلك أفضل، ويمكنك ضمان أقل قدر ممكن عن طريق توصيل كابل Ethernet بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.





الطريقة 4: اكتم صوت الإخطارات للحد من الإلهاء وتحسين الأداءتعد الإخطارات المتكررة أثناء اللعب ليست مجرد إلهاء بصري وسمعي، بل يمكنها أيضًا إعاقة أداء جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويمكنك كتم صوت الإشعارات على ويندوز من خلال إعدادات جهاز الكمبيوتر الخاص بك.





الطريقة 5: أغلق البرامج غير الضرورية

يعد تشغيل برامج إضافية في خلفية ويندوز طريقة واضحة وحالية لتحسين طريقة اللعب لديك، وهناك حل سهل لمستخدمي ويندوز: اضغط على "Ctrl" + "Alt" + "حذف"، ثم حدد مدير المهام، واضغط بزر الماوس الأيمن فوق أي برامج لا تحتاجها لتشغيل اللعبة، وحدد "إنهاء المهمة".