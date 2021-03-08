يوتيوب تختبر تطبيقًا لأجهزة Chromecast بواجهة Android TV

دبي - يزن راشد - ظلت تجربة بث يوتيوب إلى جهاز تلفزيون متصل من خلال كروم كاست Chromecast دون تغيير في الغالب خلال السنوات العديدة الماضية.

ويبدو أن شركة جوجل الآن بصدد إنشاء تطبيق يوتيوب لجهاز كروم كاست الذي يأتي بعد إصدار Android TV.

ويؤدي بث مقطع الفيديو من هاتفك إلى تلفزيون متصل بجهاز كروم كاست إلى تحميل مشغل فيديو يوفر التفاصيل الأساسية، بما في ذلك اسم القناة وعدد مرات المشاهدة والتاريخ والوقت، في الزاوية اليسرى السفلية.

وبمجرد اكتمال المقطع، تتم إعادتك إلى شاشة البداية Ready to watch مع الإرشادات.

وأتيحت الفرصة لبعض المستخدمين للاستمتاع بتجربة مختلفة جذريًا تبدأ بجهاز التحكم عن بعد الذي يظهر في تطبيق يوتيوب للأجهزة المحمولة.

ويتيح المشغل للمستخدمين تغيير الدقة والتعليقات التوضيحية والترجمات المصاحبة وحتى الوصول إلى إحصاءات Stats for Nerds.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنهم إضافة مقاطع فيديو جديدة إلى قائمة الانتظار أو قائمة التشغيل.

وبدلاً من الانتقال إلى شاشة البداية في ختام الفيديو، توجد شاشة رئيسية تحتوي على اقتراحات حول ما يجب مشاهدته بعد ذلك، مثل Android TV.

وكانت القدرة على تسجيل الدخول موجودة أيضًا من خلال خيار رابط المشاهدة عبر التلفزيون.

وواجه مستخدمان على الأقل حتى الآن تطبيق يوتيوب لأجهزة كروم كاست، مع تمكن أحد مستخدمي منصة ريديت من التقاط شاشة الإعدادات عبر جهاز Google Chromecast Ultra.

ويمكن للمستخدمين محو سجل المشاهدة والبحث، بالإضافة إلى إعادة تعيين التطبيق.

وفي غضون ذلك، تلقى شخص آخر واجهة المستخدم الجديدة عبر الجيل الثالث من Chromecast، وهناك زيادة كبيرة في الإعلانات باستخدام هذه الواجهة.

ومن خلال هذا التطبيق الجديد، تقدم جوجل ميزات أكثر قوة – خاصة فيما يتعلق بعناصر التحكم في المشغل – والتفاعل مع تجربة يوتيوب عبر البث، وهناك مزايا للتصفح المشترك والقدرة على فعل المزيد عبر شاشة أكبر.

ولا يزال تطبيق يوتيوب لتجربة Chromecast قيد الاختبار، ويشار إلى أن هناك العديد من الطرق من أجل تنزيل مقاطع من يوتيوب دون برامج.