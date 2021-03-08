شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستغنى عن أحد أقوى أجهزة Mac المكتبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت شركة أبل أحد أقوى أجهزة الكمبيوتر المكتبية - iMac Pro - حيث لن تقوم الشركة بتصنيعه بعد الآن، إذ سيكون فقط بمقدور المستخدمين شراءه فقط حتى نفاذ الكميات المتاحة في الأسواق، وأكدت أبل أنها لم تعد تصنع iMac Pro بمعالج Intel Xeon W بسرعة 3 جيجا هرتز و10 أنوية وتوصي المستخدمين الذين يحتاجون إلى جهاز مكتبي قوي باختيار Mac Pro بدلاً من ذلك وفقًا لتقرير صادر عن MacRumors.

ولن تسمح أبل للمشترين بعد الآن باختيار الترقيات، حيث يمكنك شراء الحزمة القياسية مع معالج Intel Xeon W بسرعة 3 جيجا هرتز و10 أنوية وذاكرة ECC بسعة 32 جيجابايت وسعة تخزين 2666 ميجاهرتز قابلة للتهيئة حتى 256 جيجابايت وتخزين 1 تيرابايت SSD وRadeon Pro Vega 56 بسعة 8 جيجابايت HBM2 الذاكرة، 10Gb Ethernet، أربعة منافذ Thunderbolt 3 وشاشة Retina 5K 5120-by-2880 P3 مقاس 27 بوصة.

ولم تقدم شركة أبل أي تعليق رسمي على ذلك، لكنها وضعت إشعارًا في متجرها عبر الإنترنت يضع علامة على iMac Pro على أنه "حتى نفاد الإمدادات"، وقد تم إطلاق iMac Pro مع طرازي iMac جديدين مع شاشات Retina 4K و5K في عام 2019، وتبلغ تكلفة جهاز الكمبيوتر المتطور هذا 15،699 دولارًا أمريكيًا.

وأطلقت أبل أيضًا جهازي iMac جديدين في نفس العام - iMac مقاس 21.5 بوصة مع شاشة Retina 4K جنبًا إلى جنب مع iMac مقاس 27 بوصة مع شاشة Retina 5K.