شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. Instagram Reels و TikTok وما مميزات كل منهما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة انستجرام مؤخرا عن ميزة Instagram Reels والتى تتيح للمستخدمين تصوير مقاطع فيديو قصيرة لا تتجاوز مدتها 15 ثانية، والتى وصفها البعض بأنها شبيهة بشكل كبير لتطبيق تيك توك، وفيما يلى نعرض أبرز الاختلافات بينهما كما يلى:

ميزة Instagram Reels

هي أداة لإنشاء مقاطع الفيديو، ويمكن الوصول إلى هذه الميزة من خلال كاميرا Instagram Stories، كما يمكن انشاء Reel من مقطع واحد أو سلسلة من المقاطع، على أن يكون طول المقطع 15 ثانية كحد أقصى، كما يقدم Instagram Reels مجموعة من أدوات التحرير المتاحة مثل تلك الموجودة في Instagram Story، كما يمكن أيضاً إضافة الموسيقى وضبط سرعة التشغيل واستخدام مكتبة Instagram الحالية لتأثيرات الواقع المعزز.

هل يمكن مشاركتها كقصة

يمكن نشر Reels في علامة التبويب "Discover" العامة، كما يمكنك التمرير وإبداء الإعجاب أو التعليق أو المشاركة كما تفعل مع أي منشور على انستجرام.

الفارق بينها وبين تيك توك:

يعتبر تيك توك منصة فيديو تتراوح مدتها من 15 إلى 60 ثانية، ورغم أن المميزات في الخدمتين متشابهة غالباً، في حين أن واجهات الأداتين مختلفة تماماً، حيث أن معظم مقاطع TikTok تقل عن 15 ثانية، لكن يمكن أن تستمر حتى 60، لكن Reels تقدم عدد قليل من أدوات التحرير المتاحة، بما في ذلك سرعة التشغيل وفلاتر الجمال والصور وتأثيرات الواقع المعزز. بعد تسجيل مقطع، يمكنك إضافة نص وأصوات وملصقات وتعديل مقطعك بشكل أكبر.

كذلك فإن الاختلاف الرئيسي بين الأداتين يكمن في المنصات نفسها، حيث تعتبر Reels مجرد ميزة مضمنة في تطبيق Instagram، وليست منصة قائمة بذاتها، بعكس تيك توك الذى يعتبر شبكة وسائط اجتماعية مصممة حصرياً لمقاطع الفيديو القصيرة.