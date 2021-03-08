شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تسجيل شاشتك على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Mac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تريد التقاط شيء ما على شاشة جهاز Mac الخاص بك، ولكن لقطة الشاشة لن ​​تفعل ذلك، فأنت بحاجة إلى شيء أكثر ديناميكية، أو ربما تحتاج إلى إظهار تغييرات طفيفة أو تريد فقط حفظ مقطع فيديو دون عناء تنزيله، فيمكنك تسجيل الشاشة على جهاز Mac الخاص بك باستخدام تطبيق QuickTime Player المدمج، ويمكنك أيضًا ضبط حجم الشاشة واستخدام الصوت في التسجيل باستخدام شريط أدوات لقطة الشاشة في QuickTime.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، ستحتاج إلى macOS Mojave أو إصدار أحدث لرؤية شريط أدوات لقطة الشاشة في QuickTime Player.

افتح QuickTime Player في التطبيقات، واضغط فوق ملف في شريط القائمة العلوي فى البداية حتى تتمكن من الوصول للميزة، وإليك دليل كامل مفصل خطوة بخطوة:

1. اضغط فوق Finder في الجزء السفلي من سطح مكتب Mac.

2. اضغط فوق علامة التبويب التطبيقات في الشريط الجانبي الأيسر، واضغط ضغطا مزدوجًا فوق مشغل QuickTime لتشغيله.

3. انتقل إلى "ملف" في شريط الأدوات أعلى الشاشة.

4. اضغط فوق "تسجيل شاشة جديدة"، وانتظر ظهور نافذة تسجيل جديدة.

ملحوظة: قد تحتاج إلى منح وصول QuickTime لتسجيل شاشتك في تفضيلات نظام Mac، وإذا كان الأمر كذلك، فستظهر نافذة منبثقة تطالبك بالسماح للتطبيق بتسجيل محتويات شاشتك ضمن علامة التبويب الخصوصية في إعدادات "الأمان والخصوصية".

5. في شريط أدوات لقطة الشاشة باتجاه الجزء السفلي من الشاشة، اضغط فوق رمز الخط الصلب لتحديد شاشتك بالكامل.

6. سيتحول المؤشر إلى رمز الكاميرا، ويمكنك الآن الضغط فوق أي مكان على الشاشة لبدء التسجيل، ويمكنك أيضًا الضغط فوق الزر "تسجيل" في شريط أدوات التحكم في برنامج QuickTime Player لبدء التسجيل.

7. يمكنك لإيقاف التسجيل، الضغط على أيقونة التسجيل في الشريط العلوي من شاشتك، سيحفظ QuickTime Player التسجيل الخاص بك في الموقع الذي حددته.