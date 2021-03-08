شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد 8 سنوات من طرحها على PS3.. إعادة إطلاق لعبة GTA 5 على PS5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أنه يتم حاليا إعادة صياغة لعبة GRAND Theft Auto 5 لإصدارها على أجهزة PlayStation 5 وXbox Series X، وذلك بحسب ما ذكره شتراوس زيلنيك، الرئيس التنفيذي لشركة Take Two Interactive، الشركة الأم لـ Rockstar مطورة اللعبة، والذي ناقش إعادة تشكيل الشركة الأمريكية القادمة خلال مؤتمر افتراضي هذا الأسبوع.

وبحسب موقع thesun البريطانى، فقد تم الإعلان عن إصدار GTA 5 الجديد في الصيف الماضي مع وعد برسومات معززة وأداء محسن، وسيكون هذا هو التكرار الثالث للعبة بعد إطلاقها على Xbox 360 وPS3 في عام 2013 وتم إعادة صياغتها لاحقًا لأجهزة Xbox One وPS4.

وقال زيلنيك، في معرض مناقشة منهج Take Two، أن الشركة ازدهرت لأنها لا تنقل الألعاب القديمة إلى أنظمة جديدة، وقال زيلنيك خلال مؤتمر مورغان ستانلي للتكنولوجيا والإعلام والاتصالات: "لطالما كانت إعادة التحسين جزءًا من الاستراتيجية"، واستكمل "لقد فعلنا بطريقة مختلفة عن المنافسة - نحن لا ننتقل إلى العناوين فحسب، بل إننا في الواقع نأخذ الوقت للقيام بأفضل عمل يمكننا جعل العنوان مختلفًا للإصدار الجديد، بالنسبة للتقنية الجديدة التي نطلقها على.

وتابع Zelnik: "لذلك، نقوم بتحسين التكنولوجيا، ونقوم بترقية المرئيات، ونجري تحسينات في الأداء"، "ولهذا السبب أعتقد أن ألقابنا المعاد تصميمها عادة ما تعمل بشكل جيد"، وقد تم إطلاق GTA 5 لأول مرة منذ سبع سنوات، لكن عنوان Rockstar Games لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، مع أكثر من 100،00 لاعب عادي.

ويعد هذا الخط من النجاح بالاستمرار على وحدات التحكم من الجيل التالي مع إصدار جهاز إعادة تشغيل مضخم، ومن المقرر إطلاقه على PlayStation 5 وXbox Series X والكمبيوتر الشخصي في النصف الثاني من هذا العام، وقال زيلنيك: "لقد حققنا أداءً رائعًا مع سلسلة المافيا، على سبيل المثال، وتتجه Grand Theft Auto [V] الآن إلى جيلها الثالث وهو أمر لا يصدق".

فيما قال Zelnik عن GTA 5 remaster القادم:"لقد كانت حاملة لواء عندما تم إطلاقها، واستمرت في كونها حاملة لواء الجيل الثاني، وسنرى كيف تعمل Grand Theft Auto في الجيل التالي، ومن الواضح، أنا واثق من أن Rockstar ستقدم تجربة رائعة فقط، لكن لا يمكنك فعل ذلك إذا كنت تقوم فقط بميناء بسيط."

وقد تحدثت Rockstar سابقًا عن خطط "لتوسيع وتحسين" GTA 5 في النهاية لجهاز PS5، وسيكون إنجازًا مثيرًا للإعجاب، نظرًا لأن اللعبة تم إطلاقها في الأصل على PS3، ومع ذلك، فمن غير الواضح بالضبط كيف سيتم توسيع اللعبة وتحسينها.