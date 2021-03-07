شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: راشيل ترو تثير أزمة مع آبل بسبب اسمها على iCloud والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجهت iCloud مشكلة عرضية في الخدمة، ولكن يبدو أن مشكلتها الأخيرة محددة للغاية، حيث تدعي الممثلة الأمريكية الشهيرة راشيل ترو، أن iCloud قد حجبها فعليًا عن حسابها بسبب طريقة كتابة اسمها الأخير.

وأى كلاود هي خدمة تخزين سحابي تقدمها آبل لتخزين بياناتك على سيرفراتها واستعادتها عند الحاجة اليها، هذه البيانات تشمل نسخة احتياطية للنظام، تخزين الصور، الاسماء، الملاحظات وغيرها، كذلك تعمل بنظام ماك أو أس و آي أو أس بالإضافة إلى ويندوز وفقا لبعض تقارير.

وبحسب ما ورد، اعتقدت Mac أن الأحرف الصغيرة "true" كانت علامة منطقية (صواب أو خطأ)، مما أدى إلى توقف برنامج iCloud على الكمبيوتر، وقالت إن المشكلة استمرت لأكثر من ستة أشهر.

وقالت الممثلة True إنها قضت ساعات في التحدث إلى خدمة العملاء، وأن Apple لم تتوقف عن تحصيل رسوم لها مقابل الخدمة، يمكنها التبديل إلى المستوى المجاني، على الرغم من أنها ستفقد أيضًا معظم مساحة التخزين الخاصة بها على الإنترنت إذا فعلت ذلك.

ووفقا لما نقله موقع engadget فهذا عيب نادر إذا كان يعمل كما هو موصوف، حتى إذا كنت تشارك اسم العائلة صحيحًا (أو خطأ ، لهذا الأمر)، فسيتعين عليك كتابته بطريقة محددة لإعادة إظهار المشكلة.

ومع ذلك فإن هذا الأمر يثير تساؤلاً حول كيف يمكن لنظام MacOS أن يخطئ في تسمية اسم لعلامة برمجية في المقام الأول، على الأقل لا يبدو أنه يستجيب للأوامر المباشرة - على الرغم من أنك قد ترغب في تغيير اسمك إذا كان لقبك هو "rm rf" ، فقط لتكون في الجانب الآمن كمثال.