تكنولوجيا: تحديث بعض من هواتف Pixel يدعم مراقبة صحة المستخدم عبر الكاميرات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ شركة جوجل خلال الأسبوع المقبل في دفع ميزة جديدة لبعض من مستخدمي هواتف Pixel، حيث يمكن مراقبة صحة المستخدم عبر كاميرة هواتف Pixel.

يمكن لميزة مراقبة صحة المستخدم التي تضاف قريباً من خلال تحديث جديد لهواتف Pixel أن تدعم رصد معدل ضربات القلب، إلى جانب قياس معدل التنفس عبر كاميرة الهواتف، حيث لن تحتاج الميزة إلى أي أجهزة إضافية لدعم المستخدم.

ولقد كشف مقطع فيديو نشر عبر Android Partner Academy عن أن الكاميرة في بعض من هواتف Pixel سيكون لها القدرة على رصد نبض المستخدم عبر أطراف الأصابع ومن ثم تعمل على حساب معدل ضربات القلب.

كما سيتاح للمستخدم النقر على البطاقة الخاصة بمعدل ضربات القلب في شاشة Google Fit الرئيسية، وعند حصول المستخدم على تصريح الوصول يمكن للمستخدم تثبيت الإصبع على الكاميرة الخلفية ليغطي الإصبع مستشعرات الكاميرة الخلفية بشكل كامل، ومن ثم سيظهر معدل ضربات القلب على الشاشة.

من جانب أخر يتم قياس معدل التنفس من خلال النقر على بطاقة معدل التنفس على الشاشة الرئيسية وعند حصول المستخدم على تصريح للوصول سيكون على المستخدم تثبيت الهاتف في مواجهة المستخدم بشكل رأسي لتقوم الكاميرة بمراقبة تنفس المستخدم وحساب معدل التنفس، ومن ثم إظهار النتيجة على الشاشة، ومن المقرر أن تتوفر الميزة على إصدارات جوجل من هواتف Pixel 3 أو الإصدارات اللاحقة.

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