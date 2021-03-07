شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: كندا تخطط لاستثمار 2.75 مليار جنيه في الحافلات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل كندا علي اتخاذ العديد من الإجراءات لتكون صديقة للبيئة، لاسيما عند انتهاء أزمة وباء كوفيد19، حيث قال مسئولون إن الحكومة الكندية تخطط لاستثمار 2.75 مليار دولار كندي (حوالي 2.17 مليار دولار أمريكي) في كهرباء النقل الجماعي عبر البلاد على مدى خمس سنوات، وسيشمل ذلك شراء المزيد من الحافلات عديمة الانبعاثات بالإضافة إلى مبادرات أخرى.

هذا الجهد جزء من حزمة ترقية لوسائل النقل العام أكبر بقيمة 14.9 مليار دولار كندي (11.77 مليار دولار أمريكي)، ووفقا لتقرير موقع engadget فقد دعمت البرامج الحالية بالفعل شراء 300 حافلة صديقة للبيئة، ولكن هذا سيساعد الحكومة على الوصول إلى هدفها المتمثل في نشر 5000 حافلة على مدى فترة الخمس سنوات.

ووفقا للتقرير ليس من المستغرب أن تقوم الحكومة بهذه الخطوة البيئية لخلق فرص عمل أيضا لصانعي الحافلات الكنديين مثل Nova Bus و GreenPower و New Flyer.

وتسعي الدولة إلي إحداث تأثير ذي مغزى، حيث إن عدد سكان كندا الصغير نسبيًا ويتركز في عدد قليل من المدن الكبيرة يمكن أن يساعد في تحقيق هذا الأمر، إلا أنه لا يوجد ضمان أن هذا سيسمح لأجهزة النقل بالتحول تمامًا إلى المركبات الكهربائية أو الهيدروجين، لكن يمكن أن يمنحهم الدفعة التي يحتاجون إليها، ومع ذلك فإن النجاح في كندا يمكن أن يعطي الولايات المتحدة ودول أخرى مثالاً على كيفية كهربة أساطيل النقل الخاصة بهم.