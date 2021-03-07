شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب التعليم عن بعد.. كورسيرا الأمريكية تتقدم بطلب للإدراج بسوق الأوراق المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت شركة كورسيرا العالمية للتعليم عبر الإنترنت، بطلب إدراج في سوق الأوراق المالية لدى المنظمين الأمريكيين، مما يكشف عن زيادة في الإيرادات من تعزيز الأعمال بسبب الاضطراب الناجم عن جائحة COVID-19 وفقا لما نقلته رويترز.

وقالت الشركة إن الإيرادات ارتفعت 59% إلى 293.5 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وأطلقت "كورسيرا للحرم الجامعي" استجابةً للوباء لمساعدة المؤسسات التعليمية على تقديم دورات للطلاب العالقين في المنزل.

واستفادت منصات التعلم عبر الإنترنت أيضًا حيث أخذ الموظفون الذين تم تسريحهم دورات عبر الإنترنت للتناوب إلى وظائف جديدة.

وتأسست شركة Coursera التي يقع مقرها في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا في عام 2012، ومن بين المستثمرين فيها شركة رأس المال الاستثماري GSV Capital و Kleiner Perkins.

وجمعت الشركة تمويلاً بقيمة 130 مليون دولار في يوليو، ليصل رصيدها النقدي إلى أكثر من 300 مليون دولار.

واختارت بوابات التعلم الأخرى عبر الإنترنت، مثل Nerdy Inc وSkillsoft، طرحها للجمهور من خلال صفقات مع شركات فحص على بياض أيضًا.

واتسعت خسارة كورسيرا الصافية إلى 66.8 مليون دولار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، من 46.7 مليون دولار في العام السابق.

مورجان ستانلي وجولدمان ساكس وسيتي جروب من بين الضامنين لعرض شركة تكنولوجيا التعليم.