شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة تخصص جزءا من أسهمها للعملاء بقيمة 50 مليون استرليتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Deliveroo العاملة فى توصيل الطعام المدعومة من أمازون، عن خطط لإدراجها في لندن، بقيمة محتملة تصل إلى 7 مليارات دولار، مما يجعلها أكبر ظهور في السوق في بريطانيا منذ ثلاث سنوات وفقا لما نقلته رويترز.

وقالت Deliveroo إن أسهماً بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (69 مليون دولار) ستخصص للعملاء في الطرح القادم.

قال المؤسس والرئيس التنفيذي ويل شو "في كثير من الأحيان، يُمنع الأشخاص العاديون من المشاركة في عمليات الاكتتاب العام، والمشاركون الوحيدون هم المستثمرين المؤسسيين".

"كنت أرغب في منح أكبر عدد ممكن من العملاء الفرصة ليصبحوا مساهمين، وهذا هو السبب في أننا نوفر 50 مليون جنيه إسترليني من الأسهم المتاحة لهم، جنبًا إلى جنب مع شركائنا في المطاعم والركاب."

وأضافت أن كل واحدة ستكون قادرة على التقدم للحصول على ما يصل إلى 1000 جنيه من الأسهم.

قال روس مولد، مدير الاستثمار في منصة AJ Bell عبر الإنترنت، إن عامًا من عمليات الإغلاق قد غذى الطلب على مثل تلك الشركات وكان هناك توقع بأن العادات التي تشكلت أثناء الوباء ستظل لفترة طويلة في فترة التعافي.

وقال: "كل هذا يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك صراع على أسهم العملاء بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني في Deliveroo في عرض الاكتتاب العام".