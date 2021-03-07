تكنولوجيا: الواتس اب يبدأ في إختبار ميزة حذف الرسائل تلقائياً بعد 24 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأ مطوري تطبيق WhatsApp في العمل على إختبار ميزة إزالة وحذف الرسائل بعد 24 ساعة في التطبيق، لدعم المستخدمين بميزة جديدة لزيادة معايير الخصوصية والحماية.

يستمر تطبيق الواتس اب في جلب مميزات أكثر لتحسين تجربة مستخدمي التطبيق، ومن بين أحدث المميزات المرتقب إضافتها ميزة حجب وإزالة الرسائل التي كُشِف عنها عبر موقع WaBetaInfo.

ولقد أعلن مطوري التطبيق مؤخراً عن دعم تطبيق المتصفح بميزة مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية، واليوم تستعد الشركة لإضافة ميزة Snapchat الشهيرة في حذف الرسائل ذاتياً، حيث من المقرر أن تعمل الميزة في تطبيق WhatsApp على حذف كل الرسائل بشكل تلقائي بعد 24 ساعة.

ولقد توفرت ميزة الحذف التلقائي للرسائل في التطبيق إلا أنها إقتصرت على حذف الرسائل بعد مرور أسبوع من الإرسال، بينما تتيح الميزة الجديدة الحذف التلقائي بعد مرور يوم فقط.

يذكر أن ميزة الحذف التلقائي للرسائل بعد 24 ساعة لا تتوفر في الوقت الحالي للمستخدمين، أيضاً لم يؤكد فريق العمل في التطبيق على موعد لإطلاق هذه الميزة للمستخدمين.

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