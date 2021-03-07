آبل تتوقف عن بيع حاسب iMac Pro

دبي - يزن راشد - أوقفت شركة آبل إنتاج حاسب iMac Pro وتستمر ببيع الأجهزة الموجودة لديها حتى نفاد الكمية، وذلك وفقًا لرسالة جديدة تمت إضافتها إلى صفحة منتج حاسب سطح المكتب.

وقالت الشركة: بعد نفاد الإمدادات، لن يكون iMac Pro متاحًا، حيث إن الإصدار الوحيد المتاح حاليًا هو الإصدار القياسي، الذي يكلف 5000 دولار.

وتمت إزالة جميع تكوينات البناء حسب الطلب لحاسب iMac Pro من موقع آبل، لكن قد تظل متاحة لدى تجار التجزئة التابعين لجهات خارجية، مثل أمازون.

وتم إصدار iMac Pro في عام 2017 كأقوى حاسب ماك من آبل في ذلك الوقت، بحيث استهدف الألعاب والواقع الافتراضي وأعمال التحرير والرسومات المتطورة.

ولم يكن من الواضح على مر السنين ما إذا كانت مبيعات جهاز iMac Pro جيدة، كما لم يحصل الحاسب على تحديثات عتادية كبيرة منذ ظهوره للمرة الأولى.

كما كان مكانه في عائلة منتجات آبل متأرجحًا، حيث استهدف حاسب Mac Pro لعام 2019 الأشخاص الذين يريدون محطة عمل متطورة، وواجه الجهاز منافسة من نماذج iMac المتطورة من حيث الأداء.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون الاحتفاظ بجهاز iMac Pro غير منطقي بالنسبة للشركة، حيث يقال: إنها تخطط لإعادة تصميم iMac وطرح إصدارات جديدة في وقت لاحق من هذا العام مع التخلص من شريحة إنتل واستبدلها بشريحة Apple Silicon.

يُذكر أن جهاز iMac بقياس 27 إنشًا لعام 2020 سيكون آخر ما يتميز بتصميم iMac التقليدي، أو الحافات السميكة حول الشاشة مع ذقن من الألومنيوم وشعار آبل الكبير في المنتصف.

وفي حال كانت الشائعات صحيحة، فإن هذا يمثل التعديل الأول لجهاز iMac منذ تسع سنوات، كما يُزعم أن الشركة تعمل على جهازي Mac Pro جديدين، وهو أغلى جهاز حاسب مكتبي.

وقالت آبل: إن جهاز iMac بقياس 27 إنشًا الذي أصدرته الصيف الماضي، والذي من المحتمل أن يكون الأخير مع شريحة إنتل، هو الخيار المفضل للغالبية العظمى من مستخدمي iMac المحترفين.

وأضافت الشركة أن العملاء الذين يحتاجون إلى المزيد من الأداء وقابلية التوسعة يمكنهم اختيار Mac Pro.

ويتميز جهاز iMac بقياس 27 إنشًا بشاشة 5K مع True Tone مع معالج Intel Core i9 من الجيل العاشر، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 128 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 8 تيرابايت، وبطارقة رسومات AMD Radeon Pro 5700 XT وخيار 10 Gigabit Ethernet وكاميرا عالية الدقة 1080 بكسل ومكبرات صوت وميكروفونات محسنة.