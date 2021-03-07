فيديكس تخطط لأسطول توصيل كهربائي بحلول 2040

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة فيديكس FedEx عن هدف طموح لتحقيق عمليات خالية من انبعاثات الكربون على مستوى العالم بحلول عام 2040.

ومن أجل المساعدة في الوصول إلى هذا الهدف، فإن الشركة تخصص أكثر من 2 مليار دولار من الاستثمار الأولي في ثلاثة مجالات رئيسية: كهربة السيارة، والطاقة المستدامة، وعزل الكربون.

وتستبدل فيديكس شاحنات التوصيل الحالية بنماذج كهربائية حتى يتكون أسطولها بالكامل من مركبات خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040.

وتقوم الشركة بعملية الانتقال كوسيلة لمساعدتها في تحقيق هدفها للوصول إلى وضع محايد الكربون في العام نفسه.

وصرحت فيديكس بأنها تتجه إلى التوقف تدريجيًا عن استخدام شاحناتها الحالية لتوصيل الطرود وأن 50 في المئة من مشترياتها العالمية من السيارات ستكون كهربائية بحلول عام 2025.

وستكون جميع مشترياتها من المركبات الكهربائية بحلول عام 2030، وتهدف إلى إيقاف شاحناتها العاملة بالوقود تمامًا بعد 10 سنوات من ذلك.

وخصصت عملاقة التوصيل، التي تنضم إلى قائمة طويلة من الشركات التي تعهدت بالوصول إلى وضع محايد الكربون، 2 مليار دولار من الاستثمار الأولي للمبادرة.

ومن الواضح أن جزءًا من هذه الأموال يخصص لشراء المركبات الكهربائية، لكن فيديكس تواصل أيضًا الاستثمار في أنواع الوقود البديلة لتقليل انبعاثات الطائرات والمركبات.

وبالنظر إلى أن شركة التوصيل قد تضطر إلى استخدام الوقود، فقد تعهدت الشركة بمبلغ 100 مليون دولار لجامعة ييل أيضًا لإطلاق مركز ييل لالتقاط الكربون الطبيعي.

وعبر موقع المركز الإلكتروني، كتبت الجامعة أنها تركز على تطوير حلول تعاونية ومبتكرة لسحب ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتخفيف آثار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتخطط فيديكس أيضًا للعمل مع العملاء لجعل سلاسل التوريد الخاصة بهم مستدامة من خلال عروض الشحن الخالية من الكربون وحلول التغليف المستدامة.

وبالإضافة إلى ذلك، تستثمر الشركة الأموال في جعل منشآتها في جميع أنحاء العالم أكثر كفاءة ومنحها القدرة على العمل باستخدام الطاقة المتجددة.

وقال (فريدريك سميث) Frederick Smith، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فيديكس: تقع على عاتقنا مسؤولية اتخاذ إجراءات جريئة في مواجهة تحديات المناخ، ويعتمد هذا الهدف على التزامنا الطويل الأمد بالاستدامة في جميع عملياتنا، بينما نستثمر في الوقت نفسه في حلول تحويلية طويلة الأجل للشركة والصناعة بأكملها.