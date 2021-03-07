إطلاق أول منصة مصرفية رقمية مستقلة في الإمارات

دبي - يزن راشد - انطلقت اليوم الأحد أول منصة مصرفية رقمية مستقلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي بنك جديد يأمل أن يصبح رائدًا في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ولا تمتلك YAP ومقرها دبي ترخيصًا مصرفيًا بحد ذاتها، لكنها دخلت في شراكة مع بنك رأس الخيمة الذي يوفر أرقام حسابات بنكية دولية لمستخدمي برنامج YAP ويؤمن أموالهم بموجب ترخيصه المصرفي الخاص.

كما لا تقدم YAP، مثل البنوك المباشرة الأخرى التي تعمل حصريًا عبر الإنترنت دون شبكات الفروع المادية التقليدية، خدمات مصرفية تقليدية، مثل: القروض والرهون العقارية، لكنها تقدم تحليلات الإنفاق والميزانية، وخدمات المدفوعات والتحويلات من نظير إلى نظير، ودفع الفواتير.

وقالت رئيسة المنتج (كاترال-ندى حسن) Katral-Nada Hassan: إن YAP في طور الشراكة مع بنوك في دول أخرى، بما في ذلك بنك في السعودية وباكستان وغانا.

ولا يتمتع رواد العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، مثل Revolut، أحد أسرع التطبيقات نموًا في العالم، بوجود في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأطلقت بعض البنوك الإماراتية في السنوات الأخيرة عروضها المصرفية الرقمية الخاصة التي تستهدف المستخدمين المبتدئين في المجال الرقمي والشباب، مثل LIV من بنك الإمارات دبي الوطني و Mashreq Neo من بنك المشرق.

وقالت شركة ADQ القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي العام الماضي: إنها تخطط لتأسيس بنك مباشر لم تذكر اسمه بعد باستخدام ترخيص مصرفي لأكبر بنك في البلاد، بنك أبوظبي الأول FAB.

وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس YAP (مروان هاشم) Marwan Hachem: لقد أصبحت ثورة التكنولوجيا المالية شائعة جدًا في أجزاء أخرى من العالم ورأينا فجوة وحاجة فريدة لهذه الخدمة في الشرق الأوسط.

وأضافت حسن: إن هناك تحديات تواجه شركات التكنولوجيا المالية التي تتطلع إلى التوسع في الإمارات العربية المتحدة.

وقالت: هناك الكثير من شركات التكنولوجيا المالية في الوقت الحالي تبحث في الشراكة مع البنوك، لكن هذا يتطلب الكثير من النقاش وبناء العلاقات، وهو أمر ليس بالسهل، ولدى مؤسسي YAP علاقة قائمة مع بنك رأس الخيمة الوطني.

وقالت حسن: إن YAP في مرحلة التمويل الأولي، بتمويل من مؤسسين وشركة أسهم خاصة ومستثمرين من القطاع الخاص، مضيفة أن أكثر من 20 ألف عميل قد سجلوا أوليًا وستبدأ الحسابات تدريجيًا في الأسابيع المقبلة.