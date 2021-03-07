شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد AT&T فى أمريكا بسبب تسريب معلومات والان مع تفاصيل الخبر
ونفت AT&T المزاعم في بيان مطول نُشر على الإنترنت قائلة: "لم تفصح AT&T علنًا عن هذا الاتجاه في مناسبات عديدة قبل مكالمات المحلل المعني، ولكن AT&T أوضحت أيضًا أن انخفاض مبيعات الهاتف لم يكن له تأثير مادي على أرباحها. "
وقالت الشركة أيضًا أن أعمالها الأساسية هي بيع الخدمات اللاسلكية وأن الانخفاض في إيرادات المعدات ليس جوهريًا لشركة AT&T.
ولم يرد محامو Womack و Black و Evans على الفور على طلبات التعليق.
قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن التسريبات دفعت المحللين إلى خفض توقعاتهم مما مكن AT&T من الإبلاغ عن إيرادات أفضل من المتوقع عندما أعلنت عن نتائج ربع سنوية في 26 أبريل 2016، وارتفع سعر سهم AT&T بنسبة 1.7%في اليوم التالي.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن المزاعم تمثل انتهاكًا للوائح التي تحظر على الشركات الكشف عن معلومات مهمة لمحللي الأوراق المالية دون مشاركتها مع الجمهور، تم رفع الدعوى في مانهاتن.