شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد AT&T فى أمريكا بسبب تسريب معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى قضائية، على AT&T Inc وثلاثة مدراء تنفيذيين بزعم إفصاحهم عن معلومات غير عامة لمحللي الأبحاث لتجنب التقصير في تحقيق التوقعات الفصلية في عام 2016 وفقا لما نقلته رويترز.

ويُزعم أن AT&T علمت في مارس 2016 أن انخفاضًا حادًا أكثر من المتوقع في مبيعات الهواتف الذكية في الربع الأول من العام سيترك الشركة أقل من تقديرات المحللين، لذلك وجه المدير المالي لشركة الهاتف موظفي علاقات المستثمرين إلى "العمل مع المحللين" للحصول عليها، لخفض تقديراتها، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات في دعوى قضائية.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن مديري علاقات المستثمرين التنفيذيين كريستوفر ووماك ومايكل بلاك وكينت إيفانز أجروا مكالمات هاتفية خاصة وجها لوجه مع محللين في حوالي 20 شركة، وكشفوا عن معلومات جوهرية غير عامة في انتهاك لقوانين الأوراق المالية.

ونفت AT&T المزاعم في بيان مطول نُشر على الإنترنت قائلة: "لم تفصح AT&T علنًا عن هذا الاتجاه في مناسبات عديدة قبل مكالمات المحلل المعني، ولكن AT&T أوضحت أيضًا أن انخفاض مبيعات الهاتف لم يكن له تأثير مادي على أرباحها. "

وقالت الشركة أيضًا أن أعمالها الأساسية هي بيع الخدمات اللاسلكية وأن الانخفاض في إيرادات المعدات ليس جوهريًا لشركة AT&T.

ولم يرد محامو Womack و Black و Evans على الفور على طلبات التعليق.

قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن التسريبات دفعت المحللين إلى خفض توقعاتهم مما مكن AT&T من الإبلاغ عن إيرادات أفضل من المتوقع عندما أعلنت عن نتائج ربع سنوية في 26 أبريل 2016، وارتفع سعر سهم AT&T بنسبة 1.7%في اليوم التالي.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن المزاعم تمثل انتهاكًا للوائح التي تحظر على الشركات الكشف عن معلومات مهمة لمحللي الأوراق المالية دون مشاركتها مع الجمهور، تم رفع الدعوى في مانهاتن.