شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه Instagram Live Rooms وكيف يمكنك إعدادها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة انستجرام مؤخرا ميزة Live Rooms، والتي تتيح لك دعوة ما يصل إلى ثلاثة من أصدقائك للبث المباشر، حيث يقترح البعض أن ميزة انستجرام الجديدة هي محاولة لمواكبة النمو السريع لمنصة الوسائط الاجتماعية الجديدة الصوتية فقط Clubhouse، والتي تسمح لمجموعات من المستخدمين بالبث معًا بطريقة مماثلة.

Instagram Live Rooms

يقول انستجرام إنها طريقة "لمضاعفة" البث المباشر، وأنه يأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى المزيد من الإبداع في التطبيق، مثل "البرامج الحوارية وجلسات الازدحام والمشاركة في الإنشاء مع فنانين آخرين"، ويشير الإعلان من انستجرام المملوك لـ فيس بوك أيضًا إلى أنه سيوفر للمستخدمين طرقًا أخرى لكسب المال وبناء عمل تجاري، من خلال منح المشاهدين القدرة على شراء "شارات" المستخدم، والشراء من انستجرام Shopping، والمشاركة في جمع التبرعات.

وقد كانت الميزات المشابهة لشارات انستجرام جزءًا لا يتجزأ من نجاح منصات البث المباشر الأخرى مثل تويتش في شكل اشتراكات، وليس من الواضح بالضبط متى ستصل ميزة Live Room إلى الهواتف، لكن انستجرام قال إن “Live Rooms ستكون متاحة قريبًا على مستوى العالم للجميع على انستجرام".

كيف أقوم بإعداد انستجرام Live Room؟

يعد بدء Live Room أمرًا بسيطًا إلى حد ما، فللبدء، ستحتاج إلى فتح التطبيق على جهاز أندرويد أو أيفون- ثم مرر سريعًا جهة اليسار واختر خيار "الكاميرا الحية"، وبعد ذلك، سيُطلب منك إضافة عنوان، وبمجرد تسمية غرفتك، يمكنك النقر على رمز الغرف لإضافة أصدقائك أو ضيوفك.

وإذا طلب الأشخاص الانتقال معك مباشرةً، فستظهر في التطبيق، وبمجرد إضافة ضيوفك، سيظهرون على الشاشة، بينما ستبقى في أعلى اليسار، ويقول انستجرام إنه لا يوجد سوى ثلاثة ضيوف في الوقت الحالي، على الرغم من أنك لست مضطرًا لإضافتهم جميعًا مرة واحدة، وتقترح الشركة أن وجود عدة ضيوف يعد أيضًا وسيلة جيدة لزيادة الوصول إلى انستجرام، حيث سيتم إخطار متابعي كل ضيف عند انضمامهم إلى البث المباشر.

وقد وضع انستجرام أيضًا بعض إجراءات الأمان للميزة الجديدة، مثل منع أي مستخدم تم حظره بواسطة أي ضيف من الانضمام إلى البث المباشر، وكذلك منع الضيوف الذين تم منعهم من الوصول المباشر من الانضمام إلى الغرف الحية.